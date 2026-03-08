ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави

8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».

По состоянию на 79-ю минуту счет в матче 4:0, а тремя голами в составе хозяев отметился Неманья Анджушич.

Уже на 2-й минуте боснийский легионер «Зари» отличился точным ударом с-за пределов штрафной. Прошло 11 минут после этого, и Андушич замкнул прострел Слесара. А в начале второго тайма Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и с близкого расстояния пробил мимо вратаря.

Таким образом, 29-летний боснийский полузащитник довел счет своих голов в УПЛ до шести и ворвался в топ-10 бомбардирской гонки чемпионата Украины.

Видео голов: