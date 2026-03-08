Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:41 | Обновлено 08 марта 2026, 14:57
223
0

ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави

Боснийский легионер «Зари» не заметил защиту соперника

08 марта 2026, 14:41 | Обновлено 08 марта 2026, 14:57
223
0
ВІДЕО. Театр одного актора. Анджушич оформив хет-трик у ворота Полтави
ФК Заря. Неманья Анджушич

8 марта в рамках 19-го тура УПЛ в 13:00 в Киеве на «Оболонь Арене» стартовал матч между «Зарей» и «Полтавой».

По состоянию на 79-ю минуту счет в матче 4:0, а тремя голами в составе хозяев отметился Неманья Анджушич.

Уже на 2-й минуте боснийский легионер «Зари» отличился точным ударом с-за пределов штрафной. Прошло 11 минут после этого, и Андушич замкнул прострел Слесара. А в начале второго тайма Неманья подобрал мяч в штрафной, обыграл Кононова и с близкого расстояния пробил мимо вратаря.

Таким образом, 29-летний боснийский полузащитник довел счет своих голов в УПЛ до шести и ворвался в топ-10 бомбардирской гонки чемпионата Украины.

Видео голов:

По теме:
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Заря – Полтава – 4:0. Хет-трик Андушича. Видео голов и обзор матча
Игрок сборной Украины не поможет Динамо в матче против Полесья в УПЛ
Заря Луганск Неманья Анджушич чемпионат Украины по футболу Полтава Украинская Премьер-лига хет-трик
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07 марта 2026, 17:58 2
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете

Квартет из украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07 марта 2026, 15:05 33
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос

Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне УПЛ

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Футбол | 08.03.2026, 14:45
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем