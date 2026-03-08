ВИДЕО. Дерби Стамбула: Бешикташ и Галатасарай определили победителя

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Бешикташ
07.03.2026 19:00 – FT 0 : 1
Галатасарай
Турция
08 марта 2026, 14:20 | Обновлено 08 марта 2026, 14:25
Не обошлось без красной карты

Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта прошел центральный поединок 25-го тура чемпионата Турции: «Бешикташ» сыграл с «Галатасараем».

Яростное дерби Стамбула прошло на арене «Бешикташа» – «Tüpraş Stadyumu».

Стремление переиграть заклятого соперника было чрезвычайным, поэтому обе команды активно создавали опасные моменты.

Однако только один раз мяч влетел в сетку ворот: на 39-й минуте форвард гостей Виктор Осимхен замкнул навес головой.

Удаление вингера «Галатасарая» Лероя Сане никак не повлияло на результат – «Бешикташ» проиграл со счетом 0:1.

Чемпионат Турции. 25-й тур, 7 марта

«Бешикташ» – «Галатасарай» – 0:1

Гол: Осимхен, 39

Удаление: Сане, 62

«Истанбул Башакшехир» – «Гезтепе» – 2:1

Голы: Шанихер, 13, Брнич, 69 – Антунеш, 39

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 25 19 4 2 59 - 18 14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай 61
2 Фенербахче 24 15 9 0 54 - 23 08.03.26 19:00 Фенербахче - Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче 54
3 Трабзонспор 24 15 6 3 48 - 28 09.03.26 19:00 Кайсериспор - Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор 51
4 Бешикташ 25 13 7 5 45 - 30 15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор 46
5 Истанбул Башакшехир 25 12 6 7 44 - 27 14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир 42
6 Гёзтепе 25 11 9 5 28 - 18 14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе 42
7 Самсунспор 24 7 11 6 25 - 27 08.03.26 19:00 Фенербахче - Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор 32
8 Коджаелиспор 24 8 6 10 21 - 25 09.03.26 15:00 Эюпспор - Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче 30
9 Газиантеп 24 7 8 9 30 - 40 13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп 29
10 Ризеспор 24 6 9 9 31 - 35 14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор 27
11 Аланьяспор 24 5 11 8 26 - 30 09.03.26 19:00 Аланьяспор - Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор 26
12 Антальяспор 24 6 6 12 24 - 38 13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор 24
13 Генчлербирлиги 24 6 6 12 28 - 34 09.03.26 19:00 Аланьяспор - Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп 24
14 Коньяспор 24 5 8 11 27 - 37 08.03.26 15:00 Коньяспор - Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор 23
15 Эюпспор 24 5 7 12 19 - 35 09.03.26 15:00 Эюпспор - Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор 22
16 Касымпаша 24 4 8 12 20 - 35 08.03.26 15:00 Коньяспор - Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор 20
17 Кайсериспор 24 3 11 10 18 - 43 09.03.26 19:00 Кайсериспор - Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор 20
18 Карагюмрюк 24 3 4 17 21 - 45 13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк 13
Полная таблица

События матча

62’
Леруа Сане (Галатасарай) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай), асcист Леруа Сане.
