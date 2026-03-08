ВИДЕО. Дерби Стамбула: Бешикташ и Галатасарай определили победителя
Не обошлось без красной карты
7 марта прошел центральный поединок 25-го тура чемпионата Турции: «Бешикташ» сыграл с «Галатасараем».
Яростное дерби Стамбула прошло на арене «Бешикташа» – «Tüpraş Stadyumu».
Стремление переиграть заклятого соперника было чрезвычайным, поэтому обе команды активно создавали опасные моменты.
Однако только один раз мяч влетел в сетку ворот: на 39-й минуте форвард гостей Виктор Осимхен замкнул навес головой.
Удаление вингера «Галатасарая» Лероя Сане никак не повлияло на результат – «Бешикташ» проиграл со счетом 0:1.
Чемпионат Турции. 25-й тур, 7 марта
«Бешикташ» – «Галатасарай» – 0:1
Гол: Осимхен, 39
Удаление: Сане, 62
«Истанбул Башакшехир» – «Гезтепе» – 2:1
Голы: Шанихер, 13, Брнич, 69 – Антунеш, 39
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|25
|19
|4
|2
|59 - 18
|14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай
|61
|2
|Фенербахче
|24
|15
|9
|0
|54 - 23
|08.03.26 19:00 Фенербахче - Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче
|54
|3
|Трабзонспор
|24
|15
|6
|3
|48 - 28
|09.03.26 19:00 Кайсериспор - Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор
|51
|4
|Бешикташ
|25
|13
|7
|5
|45 - 30
|15.03.26 19:00 Генчлербирлиги - Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|25
|12
|6
|7
|44 - 27
|14.03.26 19:00 Галатасарай - Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир
|42
|6
|Гёзтепе
|25
|11
|9
|5
|28 - 18
|14.03.26 19:00 Гёзтепе - Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе
|42
|7
|Самсунспор
|24
|7
|11
|6
|25 - 27
|08.03.26 19:00 Фенербахче - Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор
|32
|8
|Коджаелиспор
|24
|8
|6
|10
|21 - 25
|09.03.26 15:00 Эюпспор - Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче
|30
|9
|Газиантеп
|24
|7
|8
|9
|30 - 40
|13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп
|29
|10
|Ризеспор
|24
|6
|9
|9
|31 - 35
|14.03.26 15:00 Трабзонспор - Ризеспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор
|27
|11
|Аланьяспор
|24
|5
|11
|8
|26 - 30
|09.03.26 19:00 Аланьяспор - Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор
|26
|12
|Антальяспор
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|13.03.26 19:00 Антальяспор - Газиантеп01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор
|24
|13
|Генчлербирлиги
|24
|6
|6
|12
|28 - 34
|09.03.26 19:00 Аланьяспор - Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп
|24
|14
|Коньяспор
|24
|5
|8
|11
|27 - 37
|08.03.26 15:00 Коньяспор - Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор
|23
|15
|Эюпспор
|24
|5
|7
|12
|19 - 35
|09.03.26 15:00 Эюпспор - Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор
|22
|16
|Касымпаша
|24
|4
|8
|12
|20 - 35
|08.03.26 15:00 Коньяспор - Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор
|20
|17
|Кайсериспор
|24
|3
|11
|10
|18 - 43
|09.03.26 19:00 Кайсериспор - Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор
|20
|18
|Карагюмрюк
|24
|3
|4
|17
|21 - 45
|13.03.26 19:00 Карагюмрюк - Фенербахче27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк
|13
События матча
