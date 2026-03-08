ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от центрального матча чемпионата Португалии против «Порту», ​​заговорив об Анатолии Трубине.

«В одном из матчей они использовали вариант из Пепе в центральной зоне. Это создало другие трудности для соперника и даже меня удивило как аналитика. Мы готовились к этой схеме, но они могут предложить еще что-нибудь новое.

Мы должны уметь читать игру и общаться друг с другом. Таких глупостей, как, например, отправка Анатолия Трубина в чужие ворота, не будет.

Если команда набирает столько очков, значит, она сильная. У «Порту» есть стиль, поддерживаемый и тренером, и клубом. Что касается нас, то Бенфика создает много моментов и играет на половине поля соперника. Иногда мы рискуем и можем ошибаться, но в нашем клубе всегда есть требование играть в атакующий футбол», – сказал тренер.

