Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 14:07 |
1140
2

ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине

Жозе поділився очікуваннями від матчу з «Порту»

08 марта 2026, 14:07 |
1140
2 Comments
ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от центрального матча чемпионата Португалии против «Порту», ​​заговорив об Анатолии Трубине.

«В одном из матчей они использовали вариант из Пепе в центральной зоне. Это создало другие трудности для соперника и даже меня удивило как аналитика. Мы готовились к этой схеме, но они могут предложить еще что-нибудь новое.

Мы должны уметь читать игру и общаться друг с другом. Таких глупостей, как, например, отправка Анатолия Трубина в чужие ворота, не будет.

Если команда набирает столько очков, значит, она сильная. У «Порту» есть стиль, поддерживаемый и тренером, и клубом. Что касается нас, то Бенфика создает много моментов и играет на половине поля соперника. Иногда мы рискуем и можем ошибаться, но в нашем клубе всегда есть требование играть в атакующий футбол», – сказал тренер.

ВИДЕО. «Таких глупостей не будет». Моуриньо удивил заявлением о Трубине

По теме:
ВИДЕО. Бенфика, не проспи. Спортинг потерял баллы в борьбе за золото
Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Порту видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 марта 2026, 07:15 54
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Определяющий момент сезона для обеих команд

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07 марта 2026, 17:58 2
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете

Квартет из украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Футбол | 08.03.2026, 14:45
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Тренер Барселоны: «Ему не везет. У него нет той уверенности»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08.03.2026, 08:46
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
А чого дурниці. Трубін вивів так команду в плейоф хоча знову на той самий реал. А порту - це ж гра чемпіонату. Ще багато турів попереду. З реалом там вже нічого це не змінювало.
Ответить
0
Игорь Тиховод
очікуваннями - не ожиданнями
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 14
Биатлон
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем