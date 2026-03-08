Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный европейский клуб положил глаз на игрока Кривбасса
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:32 | Обновлено 08 марта 2026, 14:41
Известный европейский клуб положил глаз на игрока Кривбасса

Развязки в судьбе камерунца ждать осталось недолго

ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Один из ведущих игроков криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго продолжает находиться в интересах клубов из других стран.

Как стало известно Sport.ua, на игру камерунца обратили внимание скауты будапештского «Ференцвароша», ныне борющегося за чемпионское звание в Венгрии.

На 23-летнего защитника, у которого контракт с Кривбассом истекает в июне нынешнего года, еще раньше претендовали Металлист 1925, американское Хьюстон Динамо и польская Ягеллония.

Свою украинскую карьеру Дибанго начал два года назад, перебравшись в Кривбасс из эстонской Левадии. С тех пор он является основным игроком криворожской команды.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость камерунца в 1,2 миллиона евро.

Иван Дибанго Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Венгрии по футболу Ференцварош трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
