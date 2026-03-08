Известный европейский клуб положил глаз на игрока Кривбасса

Один из ведущих игроков криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго продолжает находиться в интересах клубов из других стран.

Как стало известно Sport.ua, на игру камерунца обратили внимание скауты будапештского «Ференцвароша», ныне борющегося за чемпионское звание в Венгрии.

На 23-летнего защитника, у которого контракт с Кривбассом истекает в июне нынешнего года, еще раньше претендовали Металлист 1925, американское Хьюстон Динамо и польская Ягеллония.

Свою украинскую карьеру Дибанго начал два года назад, перебравшись в Кривбасс из эстонской Левадии. С тех пор он является основным игроком криворожской команды.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость камерунца в 1,2 миллиона евро.