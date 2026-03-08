Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:23
После фиаско в УПЛ. Колос проводит спарринг с Черноморцем

Поединок состоится в Ковалевке 8 марта в 14:00

ФК Колос

«Колос» на своем поле сыграет товарищеский матч с одесским «Черноморцем». Поединок пройдет 8 марта, на следующий день после поражения «Колоса» от «Эпицентра» в матче 19-го тура УПЛ.

После возобновления чемпионата «Колос» провел три поединка. Команда Руслана Костышина уступила «Полесью» 0:2 и со счетом 1:0 обыграла «Карпаты». А 7 марта «Колос» со счетом 0:4 проиграл «Эпицентру». В турнирной таблице УПЛ «Колос» идет на седьмом месте.

«Черноморец» еще готовится ко второй части сезона. Первый официальный матч одесский клуб проведет 21 марта. Соперником станет ЮКСА.

Товарищеский матч. Ковалевка. 8 марта. 14:00

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Колос»

