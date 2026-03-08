Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»

Игрок «Оболони» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 19-го тура УПЛ с «Кривбассом», который завершился вничью – 0:0.

«Были два разных тайма. В первом у нас далеко не все получалось, потому что не хватало слаженности. Когда же после перерыва перешли на привычную схему 5-3-2, то, по крайней мере до 66-й минуты, контролировали ход игры на поле, создавали угрозу у ворот гостей. Склоняюсь к тому, что если бы не удаление нашего Тараса Мороза, могли бы дожать соперника.

Да, в том игровом эпизоде Мороз сыграл жестко, но это нарушение спровоцировал арбитр, который не заметил, что несколькими секундами ранее нападающего «Оболони» Дениса Устименко грубо сбили, он лежал на газоне, а криворожцы, словно ничего не произошло, продолжали атаковать. И нужно было как-то остановить этот натиск «Кривбасса» в большинстве.

Тем не менее, даже оставшись в меньшинстве, мы старались не отдавать инициативу. И хотя в компенсированное время гости дважды опасно били, если бы «Оболонь» пропустила, это было бы несправедливо. Считаю, что на ничью мы заслужили».