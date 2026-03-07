Основной вратарь команды УПЛ рискует пропустить матч с Динамо

В матче УПЛ с Кривбассом голкипер Оболони Денис Марченко был заменен на 30-й минуте игры.

Как стало известно Sport.ua, продолжить игру вратарю «пивоваров» в поединке 19 тура УПЛ с криворожцами помешала боль в пальце руки.

По имеющейся информации, 8 марта кипер пройдет дополнительное медобследование и станет понятно – у него вывих или что-то более серьезное. Поэтому пока сложно спрогнозировать, будет ли Марченко готовиться к календарному матчу 20 тура с киевским Динамо, который состоится 13 марта.

Оболонь сыграла с Кривбассом вничью 0:0.