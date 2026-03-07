Украина. Премьер лига07 марта 2026, 21:06 | Обновлено 07 марта 2026, 21:46
Основной вратарь команды УПЛ рискует пропустить матч с Динамо
Вратарь Оболони Марченко повредил руку
07 марта 2026, 21:06 | Обновлено 07 марта 2026, 21:46
В матче УПЛ с Кривбассом голкипер Оболони Денис Марченко был заменен на 30-й минуте игры.
Как стало известно Sport.ua, продолжить игру вратарю «пивоваров» в поединке 19 тура УПЛ с криворожцами помешала боль в пальце руки.
По имеющейся информации, 8 марта кипер пройдет дополнительное медобследование и станет понятно – у него вывих или что-то более серьезное. Поэтому пока сложно спрогнозировать, будет ли Марченко готовиться к календарному матчу 20 тура с киевским Динамо, который состоится 13 марта.
