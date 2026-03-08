Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. MLS. Бенефис Месси, Смоляков наблюдал за победой Лос-Анджелес
Major League Soccer
08 марта 2026, 12:41 |
В ночь с 7 на 8 марта состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS

Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь с 7 на 8 марта состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS. Интер Майами с голом Лионеля Месси победили Ди Си Юнайтед.

Лос-Анджелес Артема Смолякова минимально одолел Даллас (1:0) благодаря голу Давида Мартинеса Моралеса. Украинский защитник оказался в заявке на матч, но на поле так и не вышел, просидев всю игру на скамейке для запасных.

Коламбус Крю Евгения Чеберко расписал безголевую ничью из Чикаго Файра (0:0). А украинский центрбэк присутствовал на игре, однако он так и не появился на поле.

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2

Голы: Барибо, 75 – де Пауль, 17, Месси, 27

Лос Анджелес – Даллас – 1:0

Гол: Моралес, 55

Коламбус Крю – Чикаго Файр – 0:0

Атланта – Реал Солт Лейк – 2:3

Голы: Миранчук, 38, 74 – Соланс, 23, Хезакхани, 27, Гозо, 40

Филадельфия Юнион – Сан Хосе – 0:1

Голы: Боуда, 59

Шарлотт – Остин – 3:1

Голы: Токломати, 29, Биэль, 68, 90+3 – Агьеманг, 31

Нэшвилл – Миннесота – 3:1

Голы: Сарридж, 26, 47, Эспиноса, 33 – Триантис, 35

Сент-Луис – Сиэтл Саундерс – 0:1

Гол: Калани, 47

Канзас-Сити – Сан-Диего – 0:1

Гол: Дреер, 39

Колорадо – Лос-Анджелес Гэлакси – 4:1

Голы: Япи, 23, Малуома, 76, Наварро, 85, 89 – Клаусс, 56

Портленд – Ванкувер – 1:4

Голы: Изоита, 72 – Вайт, 21, 87, Блэкмон, 49, Берхалтер, 63

По теме:
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор
Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед
ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США
Major League Soccer (MLS) Артем Смоляков Евгений Чеберко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
