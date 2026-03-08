MLS. Бенефис Месси, Смоляков наблюдал за победой Лос-Анджелес
В ночь с 7 на 8 марта состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS
В ночь с 7 на 8 марта состоялся ряд матчей регулярного сезона MLS. Интер Майами с голом Лионеля Месси победили Ди Си Юнайтед.
Лос-Анджелес Артема Смолякова минимально одолел Даллас (1:0) благодаря голу Давида Мартинеса Моралеса. Украинский защитник оказался в заявке на матч, но на поле так и не вышел, просидев всю игру на скамейке для запасных.
Коламбус Крю Евгения Чеберко расписал безголевую ничью из Чикаго Файра (0:0). А украинский центрбэк присутствовал на игре, однако он так и не появился на поле.
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:2
Голы: Барибо, 75 – де Пауль, 17, Месси, 27
Лос Анджелес – Даллас – 1:0
Гол: Моралес, 55
Коламбус Крю – Чикаго Файр – 0:0
Атланта – Реал Солт Лейк – 2:3
Голы: Миранчук, 38, 74 – Соланс, 23, Хезакхани, 27, Гозо, 40
Филадельфия Юнион – Сан Хосе – 0:1
Голы: Боуда, 59
Шарлотт – Остин – 3:1
Голы: Токломати, 29, Биэль, 68, 90+3 – Агьеманг, 31
Нэшвилл – Миннесота – 3:1
Голы: Сарридж, 26, 47, Эспиноса, 33 – Триантис, 35
Сент-Луис – Сиэтл Саундерс – 0:1
Гол: Калани, 47
Канзас-Сити – Сан-Диего – 0:1
Гол: Дреер, 39
Колорадо – Лос-Анджелес Гэлакси – 4:1
Голы: Япи, 23, Малуома, 76, Наварро, 85, 89 – Клаусс, 56
Портленд – Ванкувер – 1:4
Голы: Изоита, 72 – Вайт, 21, 87, Блэкмон, 49, Берхалтер, 63
