Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Непростая победа на И-У. Видеообзор матча

8 марта Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, одолев Лауру Зигемунд.

Свитолина одержала непростую победу над немкой, переиграв ее в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 за 2 часа и 34 минуты.

Следующей соперницей Элины на кортах Индиан-Уэллс будет американка Эшлин Крюгер.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6

Видеообзор матча