Украина. Премьер лига
В Оболони рассказали о травме Марченко: «Это ему будет мешать»

Денис травмировался в матче с «Кривбассом»

В Оболони рассказали о травме Марченко: «Это ему будет мешать»
ФК Оболонь Киев.

Тренер киевской Оболони Александр Ковпак рассказал о травме молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко, которую он получил в матче против Кривбасса (0:0).

«К большому сожалению, он получил повреждение. Что самое интересное, он не сразу почувствовал это, потому что пока он в игре, в эмоциях наверняка еще «горячий» был.

Когда осознал, что это ему будет мешать, попросил замену. Мы общались с врачом и понимаем, что нужно обследование. Надеемся, оно незначительно

В текущем сезоне 19-летний Марченко пропустил один гол и трижды сыграл на ноль в пяти матчах. Голкипер пропустил 14 официальных матчей из-за перелома руки и операции, которую перенес еще в августе прошлого года.

Денис вернулся на поле в товарищеской игре против «Пахтакора» (1:1), состоявшейся 12 февраля, а также защищал цвета «пивоваров» в поединке чемпионата с «Рухом» (1:0) 1 марта.

Денис Марченко Оболонь Киев Александр Ковпак травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
