ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что общий доход Лионеля Месси составляет около 70–80 миллионов долларов в год, если учитывать не только зарплату, но и долю футболиста в клубе.

«Я плачу Месси – и он стоит каждого цента – но это 70-80 миллионов долларов в год», – цитирует Маса агентство Bloomberg.

По данным Ассоциации игроков MLS, базовая зарплата Месси составляет 12 миллионов долларов, а гарантированная компенсация – 20,45 миллиона с учетом бонусов.

Контракт аргентинца с «Интер Майами» также включает долю в клубе, что значительно увеличивает его доход. После перехода Месси стоимость клуба выросла с 585 миллионов долларов до примерно 1,35 миллиарда, по оценке журнала Forbes.

Основными владельцами «Интер Майами» являются Хорхе Мас, Хосе Мас и Дэвид Бекхэм. Доля Месси в клубе, по данным источников, может начать действовать после завершения его карьеры.