Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
08 марта 2026, 01:22 | Обновлено 08 марта 2026, 01:36
ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США

Лионель Месси – самый высокооплачиваемый футболист Америки

ФОТО. Стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Месси в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что общий доход Лионеля Месси составляет около 70–80 миллионов долларов в год, если учитывать не только зарплату, но и долю футболиста в клубе.

«Я плачу Месси – и он стоит каждого цента – но это 70-80 миллионов долларов в год», – цитирует Маса агентство Bloomberg.

По данным Ассоциации игроков MLS, базовая зарплата Месси составляет 12 миллионов долларов, а гарантированная компенсация – 20,45 миллиона с учетом бонусов.

Контракт аргентинца с «Интер Майами» также включает долю в клубе, что значительно увеличивает его доход. После перехода Месси стоимость клуба выросла с 585 миллионов долларов до примерно 1,35 миллиарда, по оценке журнала Forbes.

Основными владельцами «Интер Майами» являются Хорхе Мас, Хосе Мас и Дэвид Бекхэм. Доля Месси в клубе, по данным источников, может начать действовать после завершения его карьеры.

По теме:
Вторая победа подряд: Интер Майами с голом Месси переиграл Ди Си Юнайтед
ФОТО. Бывшего игрока Ливерпуля судят в Англии: ему грозит тюрьма
ФОТО. У Мбаппе новая девушка. Она является звездой испанского сериала
фото lifestyle Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Хорхе Мас Дэвид Бекхэм
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Александр Бондарь
Да я бы забил 1000 ,но там война началась.(из мемуаров неизвестной кристины)
