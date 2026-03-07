Чуда не произошло. Женская сборная Украины проиграла Испании

Во втором туре квалификации к женскому чемпионату мира-2027 сборная Украины встретилась с действующими чемпионками мира – командой Испании. После разгромного поражения от Англии (1:6) в стартовом матче мало кто строил иллюзии относительно возможности отобрать очки у ещё одного гранда мирового футбола. Испанки как минимум не уступают англичанкам в классе, поэтому главной задачей для украинок было получить бесценный опыт и попытаться проявить себя на фоне одной из сильнейших сборных планеты.

Начало матча для нашей команды выглядело значительно оптимистичнее, чем в игре против Англии. Украинки не только оборонялись, но и пытались выбегать в атаки. Активная Гирин уже на старте создала несколько полумоментов, а в одном из эпизодов даже пробила по воротам, однако мяч прошёл над перекладиной. Впрочем, постепенно Испания взяла игру под полный контроль. Чемпионки мира уверенно владели мячом, комбинировали у штрафной площади и регулярно угрожали воротам. В эти минуты настоящим героем в составе Украины стала наш голкипер Дарья Келюшик, которая раз за разом спасала команду после сложных ударов соперниц.

Долгое время украинкам удавалось сдерживать натиск, однако в концовке первого тайма испанки всё же дожали. Имаде воспользовалась ошибкой нашего вратаря и ударом головой открыла счёт в матче. А уже в компенсированное к первому тайму время Испания нанесла ещё один болезненный удар. Коралес блестящим выстрелом отправила мяч в верхний угол – от перекладины, без шансов для вратаря. Так счёт стал 2:0.

После перерыва сценарий игры не изменился. Испания продолжала доминировать, и уже в начале второго тайма преимущество фаворита стало ещё более ощутимым. В штрафной площади украинок возникла паника, мяч попал в руку Любе Шматко, и арбитр без колебаний назначила пенальти. Лопес хладнокровно реализовала одиннадцатиметровый – 3:0. Казалось, что интрига окончательно исчезла, но украинки не сдались. Команда пыталась отвечать контратаками, хотя делать это было непросто – вперёд приходилось идти малыми силами. Самыми активными в атаке были Гирин и Овдийчук, и именно эта связка в итоге принесла Украине гол. Гирин прорвалась по правому флангу, протащила мяч к штрафной площади и отдала идеальную передачу на Овдийчук. Та в одно касание пробила по воротам – мяч от перекладины залетел в сетку. Красивая атака, качественное завершение и гол престижа для украинской команды.

После этого украинки словно приободрились. Команда стала смелее прессинговать, а замены в составе Испании (на поле вышли резервистки) позволили немного выровнять игру. Чемпионки мира уже не создавали такого давления, как раньше, хотя опасность у наших ворот всё же возникала. В одном из эпизодов Украину спасла штанга.

В итоге матч завершился победой Испании со счётом 3:1. Статистика красноречива: 26 ударов по воротам Украины и десяток сейвов от Келюшик. При таком развитии событий счёт вполне мог быть значительно крупнее.

Впрочем, в подобных матчах результат не всегда главное. Впереди у украинской команды поединки против Исландии, где борьба обещает быть значительно более равной, а шансы на очки – гораздо более реальными.

Квалификация к чемпионату мира 2027. 2-й тур

Украина – Испания – 1:3

Голы: Овдийчук, 76 - Имаде, 43, Коралес, 45, Лопес, 54 (пен.)

Предупреждения: Котик, 45 - Фернандес, 73

Украина: Келюшик, Ивкова (Басанская, 36), Шматко, Ольхова, Котик, Шайнюк (Кравчук, 46), Овдийчук (Глущенко, 83), Петрик (Заборовец, 65), Калинина (Когут, 65), Подольска, Гирин.

Запасные: Андрухив, Басанская, Боклач, Бондарчук, Глущенко, Заборовец, Когут, Корсун, Котяш, Кравчук.

Испания: Миса, Фернандес, Мендес (Фернандес, 63), Кодина, Коралес, Лопес (Габарро, 63), Серражорди, Путельяс (Бенитес, 46), Паральюэло (Наварро, 46), Имаде, Дель Кастильо.

Запасные: Фернандес, Габарро, Бенитес, Вильяфане, Гихарро, Кальдентей, Кармона, Наварро, Пина, Ромеро, Салон.

Арбитр: Маика Вандерстихел (Франция)

Стадион: «Mardan Antalyaspor» (Анталья)