Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чуда не произошло. Женская сборная Украины проиграла Испании
Чемпионат мира
07 марта 2026, 20:56 | Обновлено 07 марта 2026, 21:57
1402
0

Чуда не произошло. Женская сборная Украины проиграла Испании

Украина проиграла Испании во втором туре квалификации чемпионата мира-2027

07 марта 2026, 20:56 | Обновлено 07 марта 2026, 21:57
1402
0
Чуда не произошло. Женская сборная Украины проиграла Испании
УАФ

Во втором туре квалификации к женскому чемпионату мира-2027 сборная Украины встретилась с действующими чемпионками мира – командой Испании. После разгромного поражения от Англии (1:6) в стартовом матче мало кто строил иллюзии относительно возможности отобрать очки у ещё одного гранда мирового футбола. Испанки как минимум не уступают англичанкам в классе, поэтому главной задачей для украинок было получить бесценный опыт и попытаться проявить себя на фоне одной из сильнейших сборных планеты.

Начало матча для нашей команды выглядело значительно оптимистичнее, чем в игре против Англии. Украинки не только оборонялись, но и пытались выбегать в атаки. Активная Гирин уже на старте создала несколько полумоментов, а в одном из эпизодов даже пробила по воротам, однако мяч прошёл над перекладиной. Впрочем, постепенно Испания взяла игру под полный контроль. Чемпионки мира уверенно владели мячом, комбинировали у штрафной площади и регулярно угрожали воротам. В эти минуты настоящим героем в составе Украины стала наш голкипер Дарья Келюшик, которая раз за разом спасала команду после сложных ударов соперниц.

Долгое время украинкам удавалось сдерживать натиск, однако в концовке первого тайма испанки всё же дожали. Имаде воспользовалась ошибкой нашего вратаря и ударом головой открыла счёт в матче. А уже в компенсированное к первому тайму время Испания нанесла ещё один болезненный удар. Коралес блестящим выстрелом отправила мяч в верхний угол – от перекладины, без шансов для вратаря. Так счёт стал 2:0.

После перерыва сценарий игры не изменился. Испания продолжала доминировать, и уже в начале второго тайма преимущество фаворита стало ещё более ощутимым. В штрафной площади украинок возникла паника, мяч попал в руку Любе Шматко, и арбитр без колебаний назначила пенальти. Лопес хладнокровно реализовала одиннадцатиметровый – 3:0. Казалось, что интрига окончательно исчезла, но украинки не сдались. Команда пыталась отвечать контратаками, хотя делать это было непросто – вперёд приходилось идти малыми силами. Самыми активными в атаке были Гирин и Овдийчук, и именно эта связка в итоге принесла Украине гол. Гирин прорвалась по правому флангу, протащила мяч к штрафной площади и отдала идеальную передачу на Овдийчук. Та в одно касание пробила по воротам – мяч от перекладины залетел в сетку. Красивая атака, качественное завершение и гол престижа для украинской команды.

После этого украинки словно приободрились. Команда стала смелее прессинговать, а замены в составе Испании (на поле вышли резервистки) позволили немного выровнять игру. Чемпионки мира уже не создавали такого давления, как раньше, хотя опасность у наших ворот всё же возникала. В одном из эпизодов Украину спасла штанга.

В итоге матч завершился победой Испании со счётом 3:1. Статистика красноречива: 26 ударов по воротам Украины и десяток сейвов от Келюшик. При таком развитии событий счёт вполне мог быть значительно крупнее.

Впрочем, в подобных матчах результат не всегда главное. Впереди у украинской команды поединки против Исландии, где борьба обещает быть значительно более равной, а шансы на очки – гораздо более реальными.

Квалификация к чемпионату мира 2027. 2-й тур

Украина – Испания – 1:3

Голы: Овдийчук, 76 - Имаде, 43, Коралес, 45, Лопес, 54 (пен.)

Предупреждения: Котик, 45 - Фернандес, 73

Украина: Келюшик, Ивкова (Басанская, 36), Шматко, Ольхова, Котик, Шайнюк (Кравчук, 46), Овдийчук (Глущенко, 83), Петрик (Заборовец, 65), Калинина (Когут, 65), Подольска, Гирин.

Запасные: Андрухив, Басанская, Боклач, Бондарчук, Глущенко, Заборовец, Когут, Корсун, Котяш, Кравчук.

Испания: Миса, Фернандес, Мендес (Фернандес, 63), Кодина, Коралес, Лопес (Габарро, 63), Серражорди, Путельяс (Бенитес, 46), Паральюэло (Наварро, 46), Имаде, Дель Кастильо.

Запасные: Фернандес, Габарро, Бенитес, Вильяфане, Гихарро, Кальдентей, Кармона, Наварро, Пина, Ромеро, Салон.

Арбитр: Маика Вандерстихел (Франция)

Стадион: «Mardan Antalyaspor» (Анталья)

По теме:
Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор
Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
Украина – Испания. Текстовая трансляция
женская сборная Украины по футболу женская сборная Испании по футболу Украина - Испания чемпионат мира по футболу среди женщин отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Футбол | 07 марта 2026, 21:59 0
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами

Украинец попал в список «Интера»

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07 марта 2026, 10:12 8
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией

Судаков возобновил полноценные тренировки

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 23:48
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем