В Атлетико приняли окончательное решение о будущем Гризманна

Матеу Алемани утверждает, что Антуан не перейдет в Орландо прямо сейчас

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани высказался о возможном переходе французского нападающего Антуана Гризманна в американский «Орландо Сити»:

«Я подтверждаю то, что сказал ранее: у него есть контракт с нами, и он продолжит работать с нами. Для него нет ничего нового, мы прошли полный круг и вернулись к началу, к тому, где были раньше».

В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 11 миллионов евро.

Матеу Алемани трансферы Major League Soccer (MLS) Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Орландо Сити трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: France24
