В Атлетико приняли окончательное решение о будущем Гризманна
Матеу Алемани утверждает, что Антуан не перейдет в Орландо прямо сейчас
Спортивный директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани высказался о возможном переходе французского нападающего Антуана Гризманна в американский «Орландо Сити»:
«Я подтверждаю то, что сказал ранее: у него есть контракт с нами, и он продолжит работать с нами. Для него нет ничего нового, мы прошли полный круг и вернулись к началу, к тому, где были раньше».
В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 11 миллионов евро.
