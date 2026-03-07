ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
Килиан Мбаппе наконец сделал это...
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал героем вирусного поста в социальных сетях.
Один из друзей футболиста по имени Маттиа опубликовал сторис, на которой Мбаппе позирует с карточкой водительских прав категории A. На фото француз держит документ в руках и улыбается.
Автор сторис подписал публикацию шутливым комментарием: «Все нормально, ребята, я его споймал 😂😂 #НовыйВодитель»
Таким образом он намекнул, что теперь знаменитый футболист официально стал новым водителем.
Публикация быстро разошлась по социальным сетям и вызвала активную реакцию фанатов, которые шутят, что скорость Мбаппе теперь может проявляться не только на футбольном поле, но и на дороге.
