ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал героем вирусного поста в социальных сетях.

Один из друзей футболиста по имени Маттиа опубликовал сторис, на которой Мбаппе позирует с карточкой водительских прав категории A. На фото француз держит документ в руках и улыбается.

Автор сторис подписал публикацию шутливым комментарием: «Все нормально, ребята, я его споймал 😂😂 #НовыйВодитель»

Таким образом он намекнул, что теперь знаменитый футболист официально стал новым водителем.

Публикация быстро разошлась по социальным сетям и вызвала активную реакцию фанатов, которые шутят, что скорость Мбаппе теперь может проявляться не только на футбольном поле, но и на дороге.