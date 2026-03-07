Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
Другие новости
07 марта 2026, 18:55 | Обновлено 07 марта 2026, 18:57
647
0

ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной

Килиан Мбаппе наконец сделал это...

07 марта 2026, 18:55 | Обновлено 07 марта 2026, 18:57
647
0
ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
X. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал героем вирусного поста в социальных сетях.

Один из друзей футболиста по имени Маттиа опубликовал сторис, на которой Мбаппе позирует с карточкой водительских прав категории A. На фото француз держит документ в руках и улыбается.

Автор сторис подписал публикацию шутливым комментарием: «Все нормально, ребята, я его споймал 😂😂 #НовыйВодитель»

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Таким образом он намекнул, что теперь знаменитый футболист официально стал новым водителем.

Публикация быстро разошлась по социальным сетям и вызвала активную реакцию фанатов, которые шутят, что скорость Мбаппе теперь может проявляться не только на футбольном поле, но и на дороге.

По теме:
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Полузащитник Леванте жестко срубил Ваната и получил красную
фото lifestyle Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06 марта 2026, 23:48 3
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике

Украинец готовится к возвращению на поле?

Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Футбол | 07 марта 2026, 17:35 7
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса

Команды продолжили свои беспроигрышные серии в 2026 году

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 12
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем