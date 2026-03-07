Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства
Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства, сообщает боснийский журналист Денис Хусейнбегович.
По информации источника, 18-летний футболист уже близок к получению паспорта гражданина Украины.
Сергей Игнатков родился в Боснии и Герцеговине и всю карьеру провел именно в этой стране. Ранее вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-15, U-16 и U-17, за которые суммарно провел 15 матчей.
В сезоне 2025/26 Сергей Игнатков провел 14 матчей на взрослом уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что УАФ рассматривает вариант с натурализацией Педриньо и Педро Энрике.
