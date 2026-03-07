Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины

Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Игнатков

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства, сообщает боснийский журналист Денис Хусейнбегович.

По информации источника, 18-летний футболист уже близок к получению паспорта гражданина Украины.

Сергей Игнатков родился в Боснии и Герцеговине и всю карьеру провел именно в этой стране. Ранее вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-15, U-16 и U-17, за которые суммарно провел 15 матчей.

В сезоне 2025/26 Сергей Игнатков провел 14 матчей на взрослом уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что УАФ рассматривает вариант с натурализацией Педриньо и Педро Энрике.

По теме:
ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживает мужа на матчах ПСЖ
Футболист сборной Украины из-зя тяжелой травмы вернется не раньше апреля
Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины
Сараево сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу натурализация украинское гражданство
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
