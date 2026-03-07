Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства, сообщает боснийский журналист Денис Хусейнбегович.

По информации источника, 18-летний футболист уже близок к получению паспорта гражданина Украины.

Сергей Игнатков родился в Боснии и Герцеговине и всю карьеру провел именно в этой стране. Ранее вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-15, U-16 и U-17, за которые суммарно провел 15 матчей.

В сезоне 2025/26 Сергей Игнатков провел 14 матчей на взрослом уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что УАФ рассматривает вариант с натурализацией Педриньо и Педро Энрике.