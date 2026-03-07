Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Полузащитник Леванте жестко срубил Ваната и получил красную
Испания
07 марта 2026, 18:39 | Обновлено 07 марта 2026, 18:44
Оласагасти покинул поле на 59-й минуте после того, как нарушил правила против украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 7 марта, «Леванте» и «Жирона» встретились в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Местом проведения поединка стал стадион ««Estadi Ciutat de València»». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 59-й минуте полузащитник хозяев Оласагасти жестко сыграл против украинского форварда Владислава Ваната, получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

На момент удаления «Леванте» побеждал каталонский клуб со счетом 1:0 – результативный удар на 50-й минуте на свой счет записал испанский нападающий Карлос Эспи.

Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте Жирона Владислав Ванат удаление (красная карточка)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 1
Фанат Шахтера
Мы обитатели донецкого подвала , за удар рады ну а из за красной расстроенные
