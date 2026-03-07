В субботу, 7 марта, «Леванте» и «Жирона» встретились в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Местом проведения поединка стал стадион ««Estadi Ciutat de València»». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

На 59-й минуте полузащитник хозяев Оласагасти жестко сыграл против украинского форварда Владислава Ваната, получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

На момент удаления «Леванте» побеждал каталонский клуб со счетом 1:0 – результативный удар на 50-й минуте на свой счет записал испанский нападающий Карлос Эспи.

ВИДЕО. Полузащитник Леванте жестко срубил Ваната и получил красную