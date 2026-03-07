Гасперини сделал заявление о возможном возвращении Довбика после травмы
Наставник «волков» сообщил, что форвард сборной Украины вернется на поле не раньше конца апреля
Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил ориентировочные сроки возвращения форвардов Артема Довбика и Эвана Фергюсона, которые из-за травм находятся в лазарете.
«Очевидно, что если мы будем постоянно учитывать Довбика и Фергюсона, то окажемся в действительно сложной ситуации. Артем отсутствовал много времени – ему даже сделали операцию.
Если восстановление пройдет без проблем, тогда Довбик может вернуться в конце апреля или начале мая. Поэтому мы не можем продолжать считать его в числе отсутствующих.
То же самое касается Фергюсона – теперь ясно, что он закончит сезон без игровой практики и перенесет операцию на лодыжке, поэтому у него не будет больше времени на восстановление в нынешней кампании. Этих двоих теперь нужно вычеркнуть из списка отсутствующих», – сообщил Гасперини.
Последний раз 28-летний украинский футболист выходил на поле 6 января в игре чемпионата Италии против «Лечче» (2:0).
