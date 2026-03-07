Гасперини сделал заявление о возможном возвращении Довбика после травмы

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил ориентировочные сроки возвращения форвардов Артема Довбика и Эвана Фергюсона, которые из-за травм находятся в лазарете.

«Очевидно, что если мы будем постоянно учитывать Довбика и Фергюсона, то окажемся в действительно сложной ситуации. Артем отсутствовал много времени – ему даже сделали операцию.

Если восстановление пройдет без проблем, тогда Довбик может вернуться в конце апреля или начале мая. Поэтому мы не можем продолжать считать его в числе отсутствующих.

То же самое касается Фергюсона – теперь ясно, что он закончит сезон без игровой практики и перенесет операцию на лодыжке, поэтому у него не будет больше времени на восстановление в нынешней кампании. Этих двоих теперь нужно вычеркнуть из списка отсутствующих», – сообщил Гасперини.

Последний раз 28-летний украинский футболист выходил на поле 6 января в игре чемпионата Италии против «Лечче» (2:0).