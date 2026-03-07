ФОТО. Бывший повар подала в суд на Неймара

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 16:49 | Обновлено 07 марта 2026, 16:53
Бывший повар обвинила Неймара в тяжелых условиях работы

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре громкого скандала – на него подала в суд его бывший повар.

По информации зарубежных СМИ, женщина утверждает, что работала в доме звездного игрока в Бразилии в крайне тяжелых условиях. По ее словам, ей приходилось работать по 16 часов в день – с 7:00 до 23:00.

Повар также заявляет, что регулярно готовила еду для более чем 150 человек, которые посещали дом футболиста, а также была вынуждена носить тяжелые кухонные инструменты и оборудование, иногда даже на расстояние около 10 километров.

По словам женщины, такой график включал работу как в будние дни, так и в выходные, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Она жалуется на сильные боли в спине и бедрах, которые, по ее мнению, стали следствием чрезмерной нагрузки.

Теперь бывшая сотрудница требует от футболиста: оплатить медицинские расходы; предоставить социальную компенсацию; а также выплатить 43 тысячи евро за сверхурочную работу, которую, по ее словам, ей так и не оплатили.

На данный момент представители Неймара публично не прокомментировали ситуацию. Дело должен рассмотреть суд.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
