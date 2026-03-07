Леванте станет 25-м соперником Цыганкова в Ла Лиге

Леванте станет 25-м клубом, против которого сыграет Виктор Цыганков в составе Жироны в испанской Ла Лиге.

Произойдет это в 27-м туре, в котором со стартовых минут сыграют за каталонцев как Виктор Цыганков, так и Владислав Ванат.

Кроме того, этот матч станет 97-м в чемпионате Испании для Виктора Цыганкова.

Вспомним всех соперников украинца в Ла Лиге.

Команды, против которых Виктор Цыганков играл в испанской Ла Лиге (97 матчей)