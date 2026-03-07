Испания07 марта 2026, 16:37 | Обновлено 07 марта 2026, 16:38
44
0
Леванте станет 25-м соперником Цыганкова в Ла Лиге
Вспомним все команды, против которых играл украинец в составе Жироны в чемпионате Испании
07 марта 2026, 16:37 | Обновлено 07 марта 2026, 16:38
44
0
Леванте станет 25-м клубом, против которого сыграет Виктор Цыганков в составе Жироны в испанской Ла Лиге.
Произойдет это в 27-м туре, в котором со стартовых минут сыграют за каталонцев как Виктор Цыганков, так и Владислав Ванат.
Кроме того, этот матч станет 97-м в чемпионате Испании для Виктора Цыганкова.
Вспомним всех соперников украинца в Ла Лиге.
Команды, против которых Виктор Цыганков играл в испанской Ла Лиге (97 матчей)
- 7 – Барселона
- 6 – Райо Вальекано, Севилья, Осасуна, Сельта
- 5 – Хетафе, Реал, Мальорка, Реал Сосьедад, Вильярреал, Алавес
- 4 – Валенсия, Атлетик, Атлетико, Эспаньол, Бетис
- 3 – Лас-Пальмас
- 2 – Альмерия, Эльче, Вальядолид, Гранада, Овьедо
- 1 – Кадис, Леганес, Леванте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 10
Михаил мог оказаться в «Порту»
Теннис | 07 марта 2026, 10:11 14
Даяна в трех сетах уступила представительнице Филиппин
Футбол | 07.03.2026, 09:09
Футбол | 07.03.2026, 15:37
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
05.03.2026, 17:33 23
05.03.2026, 23:49 1
07.03.2026, 05:42
06.03.2026, 00:32 11
05.03.2026, 16:07 19
07.03.2026, 05:12
07.03.2026, 11:10 30
07.03.2026, 02:32