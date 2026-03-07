Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леванте станет 25-м соперником Цыганкова в Ла Лиге
Испания
07 марта 2026, 16:37 | Обновлено 07 марта 2026, 16:38
Вспомним все команды, против которых играл украинец в составе Жироны в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Леванте станет 25-м клубом, против которого сыграет Виктор Цыганков в составе Жироны в испанской Ла Лиге.

Произойдет это в 27-м туре, в котором со стартовых минут сыграют за каталонцев как Виктор Цыганков, так и Владислав Ванат.

Кроме того, этот матч станет 97-м в чемпионате Испании для Виктора Цыганкова.

Вспомним всех соперников украинца в Ла Лиге.

Команды, против которых Виктор Цыганков играл в испанской Ла Лиге (97 матчей)

  • 7 – Барселона
  • 6 – Райо Вальекано, Севилья, Осасуна, Сельта
  • 5 – Хетафе, Реал, Мальорка, Реал Сосьедад, Вильярреал, Алавес
  • 4 – Валенсия, Атлетик, Атлетико, Эспаньол, Бетис
  • 3 – Лас-Пальмас
  • 2 – Альмерия, Эльче, Вальядолид, Гранада, Овьедо
  • 1 – Кадис, Леганес, Леванте
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
