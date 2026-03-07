Украина. Премьер лига07 марта 2026, 14:30 | Обновлено 07 марта 2026, 14:37
ВИДЕО. Супергол! Супряга оформил дубль в ворота Колоса
Нападающему «Эпицентра» удалось сделать счет разгромным
07 марта 2026, 14:30 | Обновлено 07 марта 2026, 14:37
Украинский нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга оформил дубль в поединке с «Колосом».
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги проходит в Киеве на арене «Левый Берег».
На 56-й минуте Владислав Супряга оформил дубль, приняв мяч после разброса, изящно обыграв защитника команды соперника в штрафной площади и точно пробив по воротам «Колоса». Счет на табло – 3:0.
