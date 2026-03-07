Украинский нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга оформил дубль в поединке с «Колосом».

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги проходит в Киеве на арене «Левый Берег».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 56-й минуте Владислав Супряга оформил дубль, приняв мяч после разброса, изящно обыграв защитника команды соперника в штрафной площади и точно пробив по воротам «Колоса». Счет на табло – 3:0.

ВИДЕО. Супергол! Супряга оформил дубль в ворота Колоса