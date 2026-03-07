ОФИЦИАЛЬНО. Матч Премьер-лиги перенесли во Львов из-за погодных условий
«Полтава» и «Карпаты» встретятся 13 марта на стадионе «Украина» в игре 20-го тура
Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Карпатами», который состоится 13 марта, перенесли на стадион «Украина» (Львов) из-за сложных погодных условий.
«В связи со сложными погодными условиями, предшествующими подготовке домашней арены полтавской команды в Кропивницком, и невозможностью до 13 марта подготовить должным образом газон стадиона «Звезда», клуб вынужден изменить место проведения встречи.
Также из-за организационных обстоятельств невозможно принять поединок на резервном стадионе «горожан» в Александрии. Таким образом, матч СК Полтава – «Карпаты» по обоюдному согласию сторон состоится во Львове на стадионе «Украина». Начало встречи – в 13.00.
Спасибо болельщикам за понимание и поддержку команды», – опубликовала официальное заявление пресс-служба полтавского клуба.
После 18 сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на последней, 16-й, позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают 12 место, имея в своем активе 19 пунктов.
