Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 15:15 |
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Премьер-лиги перенесли во Львов из-за погодных условий

«Полтава» и «Карпаты» встретятся 13 марта на стадионе «Украина» в игре 20-го тура

Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Карпатами», который состоится 13 марта, перенесли на стадион «Украина» (Львов) из-за сложных погодных условий.

«В связи со сложными погодными условиями, предшествующими подготовке домашней арены полтавской команды в Кропивницком, и невозможностью до 13 марта подготовить должным образом газон стадиона «Звезда», клуб вынужден изменить место проведения встречи.

Также из-за организационных обстоятельств невозможно принять поединок на резервном стадионе «горожан» в Александрии. Таким образом, матч СК Полтава – «Карпаты» по обоюдному согласию сторон состоится во Львове на стадионе «Украина». Начало встречи – в 13.00.

Спасибо болельщикам за понимание и поддержку команды», – опубликовала официальное заявление пресс-служба полтавского клуба.

После 18 сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на последней, 16-й, позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают 12 место, имея в своем активе 19 пунктов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов Зирка Кропивницкий стадион Украина перенос матчей
Николай Тытюк Источник: СК Полтава
Artem_Ponomar
вже який по рахунку перенесений матч з початку другої частини сезону
