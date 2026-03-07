Кащук просидел в запасе. Карабах без украинца прошел в полуфинал Кубка

4 марта «Карабах» проложил себе путь в полуфинал Кубка Азербайджана, переиграв клуб «Шамахы».

Первый матч на выезде «Карабах» выиграл со счетом 2:1, вторая встреча на «Азерсан Арене» тоже принесла положительный результат.

Гранд азербайджанского футбола спокойно разобрался с соперником и одержал комфортную победу (3:1).

Украинский футболист Алексей Кащук просидит весь матч на скамейке запасных «Карабаха».

По сумме двух матчей «Карабах» прошел дальше (5:2), где встретится с клубом «Сабах» Баку.

Кубок Азербайджана. 1/4 финала, 4 марта

Второй матч

«Карабах» – «Шамахы» – 3:1

Голы: Аддаи, 6, 61, Леандру Андраде, 63 – Росси, 31

Видео голов и обзор матча: