Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 14:00
Кащук просидел в запасе. Карабах без украинца прошел в полуфинал Кубка

«Карабах» в столичном дерби снова переиграл клуб «Шамахы»

07 марта 2026, 14:00
Кащук просидел в запасе. Карабах без украинца прошел в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Олексей Кащук

4 марта «Карабах» проложил себе путь в полуфинал Кубка Азербайджана, переиграв клуб «Шамахы».

Первый матч на выезде «Карабах» выиграл со счетом 2:1, вторая встреча на «Азерсан Арене» тоже принесла положительный результат.

Гранд азербайджанского футбола спокойно разобрался с соперником и одержал комфортную победу (3:1).

Украинский футболист Алексей Кащук просидит весь матч на скамейке запасных «Карабаха».

По сумме двух матчей «Карабах» прошел дальше (5:2), где встретится с клубом «Сабах» Баку.

Кубок Азербайджана. 1/4 финала, 4 марта

Второй матч

«Карабах» – «Шамахы» – 3:1

Голы: Аддаи, 6, 61, Леандру Андраде, 63 – Росси, 31

Видео голов и обзор матча:

