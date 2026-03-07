Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора к ЧМ с Испанией

Обнародована заявка женской сборной Украины на матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

7 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Испании в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).

Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия.

Главный тренер команды Ия Андрущак определила 23 футболистки, которые вошли в заявку на матч.

Заявка женской сборной Украины на игру отбора в ЧМ с Испанией:

1 Бондарчук, 2 Подольская, 3 Петрик, 4 Котик, 5 Андрухив, 6 Котяш, 7 Калинина, 8 Шайнюк, 10 Гирин, 11 Ивкова, 12 Келюшик, 13 Заборовец, 14 Шматко, 15 Когут, 16 Овдийчук, 18 Корсун, 19 Кравчук, 20 Глущенко, 21 Ольхова, 22 Басанская, 23 Боклач

Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

Заявка женской сборной Украины на игру отбора к ЧМ с Испанией