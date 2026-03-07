Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Эпицентр – Колос

Обнародованы стартовые составы на матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом» из Ковалевки.

Поединок чемпионата Украины пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.

Стартовые составы на матч Эпицентр – Колос: