Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 11:59 | Обновлено 07 марта 2026, 12:00
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Эпицентр – Колос

Поединок запланирован на 7 марта на 13:00 по Киеву

ФК Колос

Обнародованы стартовые составы на матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом» из Ковалевки.

Поединок чемпионата Украины пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.

Стартовые составы на матч Эпицентр – Колос:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Колос стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
