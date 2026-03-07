Украина. Премьер лига07 марта 2026, 11:59 | Обновлено 07 марта 2026, 12:00
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Эпицентр – Колос
Поединок запланирован на 7 марта на 13:00 по Киеву
Обнародованы стартовые составы на матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом» из Ковалевки.
Поединок чемпионата Украины пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.
Стартовые составы на матч Эпицентр – Колос:
