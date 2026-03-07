Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 11:26
Ветеран Карпат вернулся в строй после травмы

Адамюк готов помочь «зелено-белым»

ФК Карпаты. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва тренируется в общей группе самый опытный игрок «Карпат» защитник Владимир Адамюк.

В последнее время его преследуют травмы и неудивительно, что в текущем сезоне он защищал цвета «Карпат» только в 6 матчах чемпионата. Адамюк настроен помочь «Карпатам» еще до мартовского перерыва в УПЛ, вызванного международными матчами сборных.

Что касается еще двух защитников «Карпат» Тимура Стецькова и Андрея Булезы, то их возвращение в строй ожидается в апреле.

Сейчас футболисты «Карпат» занимают 12 место в чемпионате, набрав 19 очков, и в 19 туре будут принимать «Кудровку».

Ранее тренер Владислав Лупашко рассказал, как сотрудничают «Карпаты» и «Рух» после так называемого объединения.

