Ветеран Карпат вернулся в строй после травмы

Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва тренируется в общей группе самый опытный игрок «Карпат» защитник Владимир Адамюк.

В последнее время его преследуют травмы и неудивительно, что в текущем сезоне он защищал цвета «Карпат» только в 6 матчах чемпионата. Адамюк настроен помочь «Карпатам» еще до мартовского перерыва в УПЛ, вызванного международными матчами сборных.

Что касается еще двух защитников «Карпат» Тимура Стецькова и Андрея Булезы, то их возвращение в строй ожидается в апреле.

Сейчас футболисты «Карпат» занимают 12 место в чемпионате, набрав 19 очков, и в 19 туре будут принимать «Кудровку».

Ранее тренер Владислав Лупашко рассказал, как сотрудничают «Карпаты» и «Рух» после так называемого объединения.