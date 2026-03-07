«В Баку тихо». Вернидуб рассказал о прилете шахедов в Азербайджане

После того, как Израиль и США осуществили атаку на одного из самых ярых союзников России – Иран, тот стал действовать симметрично. Со стороны этого террористического государства полетели ракеты и «шахиды» по Израилю, военным базам США на Ближнем Востоке и гражданским объектам арабских стран.

Накануне же стало известно, что иранские военные еще больше расширили зону своей агрессии, нанеся удар и по Азербайджану.

Об этом резонансном событии в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал один из наших соотечественников, который с декабря прошлого года работает в азербайджанском футболе – Юрий Вернидуб. Он является главным тренером бакинского «Нефтчи».

– Четыре года назад из-за полномасштабной войны РФ против Украины вы были вынуждены покинуть молдавский «Шериф». Теперь агрессия коснулась и Азербайджана. Что вам известно о воздушном ударе со стороны Ирана?

– Знаю, что была атака на Нахичевань – город, который находится недалеко от иранской границы. Вроде бы два «шахида» ударили по его аэропорту. К счастью, жертв среди людей нет – пострадали только здания рядом.

– Как на эту атаку отреагировали в Азербайджане?

– Азербайджанские власти сразу же выразили свою позицию нотой протеста. Страшное, что творится в мире: страдают Дубай, Абу-Даби, другие крупные города стран Ближнего Востока. Такое впечатление, что приближается третья мировая война.

– Есть ли повышенное внимание к безопасности?

– Соответствующие меры безопасности, конечно же, приняты. Однако каких-либо подробностей пока не знаю, ведь с утра и до вечера нахожусь на клубной базе – постоянно занимаюсь футбольными делами. Могу сказать, что в Баку сейчас тихо.

