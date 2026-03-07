Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть поединок чемпионата Украины Эпицентр – Колос
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 11:04 |
37
0

Где смотреть поединок чемпионата Украины Эпицентр – Колос

Матч пройдет 7 марта в 13:00 по Киеву

Эпицентр

7 марта в рамках матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Эпицентр» и «Колос» из Ковалевки.

Пройдет поединок в Киеве на стадионе «Левый Берег». Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.95 для «Эпицентр» и 2.04 для «Колоса».

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
