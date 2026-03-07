Где смотреть поединок чемпионата Украины Эпицентр – Колос
Матч пройдет 7 марта в 13:00 по Киеву
7 марта в рамках матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Эпицентр» и «Колос» из Ковалевки.
Пройдет поединок в Киеве на стадионе «Левый Берег». Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.
«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
