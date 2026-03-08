Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 09:38 |
313
0

Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?

«Поражение – часть футбола, и только они позволяют становиться сильнее»

08 марта 2026, 09:38 |
313
0
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
ФК ЛНЗ.

«Нас хвалили все зимой, а сейчас критикуют», – именно с таким заявлением выступил главный тренер ЛНЗ после поражения «фиолетовых» от Буковины. Что ж, именно так устроен весь футбольный мир... Стоит только где-то оступиться, и критики сразу дают о себе знать – это закономерность. Но давайте разбираться.

ЛНЗ проводит третий сезон в Украинской Премьер-лиге, и проводит его максимально успешно, как по мне. Виталий Пономарев пришел в расположение «фиолетовых» летом 2025 года, сразу заговорив, что нужно выстроить клуб, где первая команда, академия и тренерско-административный штаб – одно целое. Это изменение подхода и изменение вектора, которое дает результат сразу.

А теперь давайте поговорим о векторе развития ЛНЗ. Летом в команду перешло немало новичков. «Фиолетовые» подписали ряд украинцев, на которых не было особого спроса. Олег Горин, Артур Рябов, Евгений Пастух, Дмитрий Ледвий, Даниил Кравчук пришли летом, а Егор Твердохлеб и Артур Микитишин присоединились к «фиолетовым» зимой. Ставка была сделана на украинцев, с точечным вливанием легионеров.

Еще один важный фактор, о котором всегда говорит Виталий Пономарев – собственная академия. Академия ЛНЗ – одна из лучших в Украине. «Фиолетовые» за довольно короткое время смогли заявить о себе на детско-юношеском уровне и уже даже сыграли в финале ДЮФЛУ с Динамо, а сейчас находятся на 3 месте в PRO-лиге, уступая только львовскому Руху и донецкому Шахтеру. Спортивный директор академии ЛНЗ Алексей Поздняков заявлял, что академисты исповедуют футбол, который ставит Виталий Пономарев в первой команде. Пономарев – первый тренер, который интересуется делами академии. Это очень правильный шаг, который уже приносит свои плоды. На учебно-тренировочные сборы с первой командой «фиолетовых» поехало сразу несколько представителей академии, и они действительно играли почти во всех матчах. А кто, как не Пономарев, понимает, что сильная академия – это сильный клуб в будущем.

ЛНЗ отказалось от большого количества легионеров. Как уверял Василий Каюк: «Ни один футболист не будет выше клуба». Это и стало девизом новой команды ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева. Здесь – команда, а не набор игроков, которые играют каждый сам за себя. Это стало видно еще в начале сезона, когда черкасская команда шаг за шагом шла к первому месту по итогам первой части сезона, обыграв и Динамо, и Шахтер, и Полесье. Да-да, Виталий Юрьевич удачно воспользовался усталостью топ-команд УПЛ после их матчей в еврокубках, но кого это волнует? Результат на табло!

ЛНЗ – среди лидеров сезона УПЛ, но руководство говорит о задачах достаточно осторожно. «Розовые очки» – точно не про Василия Каюка и Виктора Кравченко. В клубе понимают, что поражения – часть футбола, а Виталий Пономарев уверяет, что только поражения учат футболистов и делают их сильнее.

Во втором круге ЛНЗ действительно будет сложнее. Сенсационный лидер УПЛ показал, что с ними стоит считаться, но и настрой команд-соперников на матчи с ЛНЗ уже совсем другой. Поражение от Полесья (1:3) и вылет от Буковины в Кубке Украины – первые трудности «фиолетовых» в нынешнем сезоне. И здесь важно, чтобы игроки поняли: они могут играть и побеждать. Игра с Вересом действительно станет показательной, но не критической. «Фиолетовые», по моему мнению, не готовы к чемпионству. Об этом говорит и Виталий Пономарев, заявляя, что некоторым игрокам команды непривычно и морально трудно быть среди лидеров – они к этому не привыкли. Но он говорит об этом откровенно и, думаю, готов это исправлять.

Давайте еще раз и кратко. 38 очков в турнирной таблице УПЛ на данный момент (рекорд в истории ЛНЗ), а сезон еще продолжается. Трансфер Проспера Оба в Шахтер, который стал первым трансфером ЛНЗ «на выход». Далее... Самодостаточная академия, которая за короткое время уже находится на вершине PRO-лиги и исповедует футбол первой команды. Но самое главное – тренер. В ЛНЗ наконец-то появился ТРЕНЕР, который не боится своих идей, не боится критики и часто критикует своих футболистов. И еще одно – руководство клуба начало принимать непопулярные решения, которые многих удивляют. Но молодой, амбициозный и где-то даже дерзкий Каюк – лучшее решение руководства, как оказалось. Этот симбиоз точно приведет «фиолетовых» к успеху!

Фиолетовые шаг за шагом идут к своей цели. Чемпионами они, может, и не станут, но «покусают» многих. В том числе и скептиков-экспертов, которые часто критикуют команду за качество футбола. Продолжение следует...

По теме:
Заря – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка
В Оболони рассказали о травме Марченко: «Это ему будет мешать»
Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Василий Каюк Алексей Поздняков Виктор Кравченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07 марта 2026, 11:10 32
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07 марта 2026, 17:58 2
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете

Квартет из украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Другие виды | 08.03.2026, 08:55
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины
Футбол | 07.03.2026, 12:33
Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины
Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Состоялась первая квалификация сезона Формулы-1: одна команда доминирует
Состоялась первая квалификация сезона Формулы-1: одна команда доминирует
07.03.2026, 08:29 3
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем