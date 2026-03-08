Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?

«Нас хвалили все зимой, а сейчас критикуют», – именно с таким заявлением выступил главный тренер ЛНЗ после поражения «фиолетовых» от Буковины. Что ж, именно так устроен весь футбольный мир... Стоит только где-то оступиться, и критики сразу дают о себе знать – это закономерность. Но давайте разбираться.

ЛНЗ проводит третий сезон в Украинской Премьер-лиге, и проводит его максимально успешно, как по мне. Виталий Пономарев пришел в расположение «фиолетовых» летом 2025 года, сразу заговорив, что нужно выстроить клуб, где первая команда, академия и тренерско-административный штаб – одно целое. Это изменение подхода и изменение вектора, которое дает результат сразу.

А теперь давайте поговорим о векторе развития ЛНЗ. Летом в команду перешло немало новичков. «Фиолетовые» подписали ряд украинцев, на которых не было особого спроса. Олег Горин, Артур Рябов, Евгений Пастух, Дмитрий Ледвий, Даниил Кравчук пришли летом, а Егор Твердохлеб и Артур Микитишин присоединились к «фиолетовым» зимой. Ставка была сделана на украинцев, с точечным вливанием легионеров.

Еще один важный фактор, о котором всегда говорит Виталий Пономарев – собственная академия. Академия ЛНЗ – одна из лучших в Украине. «Фиолетовые» за довольно короткое время смогли заявить о себе на детско-юношеском уровне и уже даже сыграли в финале ДЮФЛУ с Динамо, а сейчас находятся на 3 месте в PRO-лиге, уступая только львовскому Руху и донецкому Шахтеру. Спортивный директор академии ЛНЗ Алексей Поздняков заявлял, что академисты исповедуют футбол, который ставит Виталий Пономарев в первой команде. Пономарев – первый тренер, который интересуется делами академии. Это очень правильный шаг, который уже приносит свои плоды. На учебно-тренировочные сборы с первой командой «фиолетовых» поехало сразу несколько представителей академии, и они действительно играли почти во всех матчах. А кто, как не Пономарев, понимает, что сильная академия – это сильный клуб в будущем.

ЛНЗ отказалось от большого количества легионеров. Как уверял Василий Каюк: «Ни один футболист не будет выше клуба». Это и стало девизом новой команды ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева. Здесь – команда, а не набор игроков, которые играют каждый сам за себя. Это стало видно еще в начале сезона, когда черкасская команда шаг за шагом шла к первому месту по итогам первой части сезона, обыграв и Динамо, и Шахтер, и Полесье. Да-да, Виталий Юрьевич удачно воспользовался усталостью топ-команд УПЛ после их матчей в еврокубках, но кого это волнует? Результат на табло!

ЛНЗ – среди лидеров сезона УПЛ, но руководство говорит о задачах достаточно осторожно. «Розовые очки» – точно не про Василия Каюка и Виктора Кравченко. В клубе понимают, что поражения – часть футбола, а Виталий Пономарев уверяет, что только поражения учат футболистов и делают их сильнее.

Во втором круге ЛНЗ действительно будет сложнее. Сенсационный лидер УПЛ показал, что с ними стоит считаться, но и настрой команд-соперников на матчи с ЛНЗ уже совсем другой. Поражение от Полесья (1:3) и вылет от Буковины в Кубке Украины – первые трудности «фиолетовых» в нынешнем сезоне. И здесь важно, чтобы игроки поняли: они могут играть и побеждать. Игра с Вересом действительно станет показательной, но не критической. «Фиолетовые», по моему мнению, не готовы к чемпионству. Об этом говорит и Виталий Пономарев, заявляя, что некоторым игрокам команды непривычно и морально трудно быть среди лидеров – они к этому не привыкли. Но он говорит об этом откровенно и, думаю, готов это исправлять.

Давайте еще раз и кратко. 38 очков в турнирной таблице УПЛ на данный момент (рекорд в истории ЛНЗ), а сезон еще продолжается. Трансфер Проспера Оба в Шахтер, который стал первым трансфером ЛНЗ «на выход». Далее... Самодостаточная академия, которая за короткое время уже находится на вершине PRO-лиги и исповедует футбол первой команды. Но самое главное – тренер. В ЛНЗ наконец-то появился ТРЕНЕР, который не боится своих идей, не боится критики и часто критикует своих футболистов. И еще одно – руководство клуба начало принимать непопулярные решения, которые многих удивляют. Но молодой, амбициозный и где-то даже дерзкий Каюк – лучшее решение руководства, как оказалось. Этот симбиоз точно приведет «фиолетовых» к успеху!

Фиолетовые шаг за шагом идут к своей цели. Чемпионами они, может, и не станут, но «покусают» многих. В том числе и скептиков-экспертов, которые часто критикуют команду за качество футбола. Продолжение следует...