  4. Генеральный директор ЛНЗ: «Команда уже выполнила задачу на сезон»
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 15:17 | Обновлено 05 марта 2026, 15:22
Генеральный директор ЛНЗ: «Команда уже выполнила задачу на сезон»

Каюк доволен тем, как проходит сезон

ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк считает, что команда уже проводит успешный сезон и выполнила все поставленные задачи, хотя в среду не удалось пробиться в полуфинал Кубка Украины.

«Я считаю, что мы уже выполнили задачу на сезон. Мы строим команду, все идет хорошо. Кубок Украины – это хорошо, но мы должны быть стабильными».

«Конкурировать в УПЛ не только в этом сезоне. Никому не нужно, чтобы через год мы были на 13-й или 15-й позиции в УПЛ», – сказал Каюк.

ЛНЗ ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером, но теперь пропустила на первое место Шахтер.

Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 – Локомотив – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
