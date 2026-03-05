Генеральный директор ЛНЗ: «Команда уже выполнила задачу на сезон»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк считает, что команда уже проводит успешный сезон и выполнила все поставленные задачи, хотя в среду не удалось пробиться в полуфинал Кубка Украины.

«Я считаю, что мы уже выполнили задачу на сезон. Мы строим команду, все идет хорошо. Кубок Украины – это хорошо, но мы должны быть стабильными».

«Конкурировать в УПЛ не только в этом сезоне. Никому не нужно, чтобы через год мы были на 13-й или 15-й позиции в УПЛ», – сказал Каюк.

ЛНЗ ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером, но теперь пропустила на первое место Шахтер.