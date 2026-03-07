Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 05:24 | Обновлено 07 марта 2026, 05:31
Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира одолел чеха Далибора Сврчину в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл стартовый поединок у чеха Далибора Сврчины (ATP 109) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Синнер одержал победу в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:1, 6:1.

В активе итальянца – две подачи на вылет и 26 виннеров, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.

Это была первая встреча игроков.

В следующем противостоянии Мастерса Янник сыграет либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (ATP 31), либо с канадцем Денисом Шаповаловым (ATP 39).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Янник Синнер [2] – Далибор Сврчина – 6:1, 6:1

Видеообзор матча Янник Синнер – Далибор Сврчина

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
