Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс
Вторая ракетка мира одолел чеха Далибора Сврчину в матче 1/32 финала
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл стартовый поединок у чеха Далибора Сврчины (ATP 109) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Синнер одержал победу в двух сетах за 1 час и 5 минут – 6:1, 6:1.
В активе итальянца – две подачи на вылет и 26 виннеров, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.
Это была первая встреча игроков.
В следующем противостоянии Мастерса Янник сыграет либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (ATP 31), либо с канадцем Денисом Шаповаловым (ATP 39).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала
Янник Синнер [2] – Далибор Сврчина – 6:1, 6:1
Видеообзор матча Янник Синнер – Далибор Сврчина
