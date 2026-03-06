«Очень тяжело сделать». Палкин рассказал о мечте, с которой живет Шахтер

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем мечтают все сотрудники клуба.

«Представляете, более 10 лет назад это была наша жизнь, а теперь это наша мечта, потому что наша мечта - вернуться назад. Но сейчас это очень трудно сделать. Но все люди, которые работают в клубе, включая нашего президента Рината Ахметова - мы все мечтаем однажды вернуться в наш город, на наш стадион, потому что это действительно был удивительный стадион.

Это был один из лучших стадионов в Европе, и у нас была средняя посещаемость до 50 000 зрителей каждого матча. А сейчас у нас их - 2000. Поэтому по всем критериям этот стадион - это наша мечта. Это то место, где нам нужно быть, где нам нужно оставаться. И благодаря этой мечте, знаете, мы каким-то образом работаем в этот момент, каким-то образом мы выживаем. Потому что людьми и клубами без мечты трудно управлять», - сказал Палкин в интервью BBC.

Сообщалось, что «Шахтер» может летом остаться без тренера.