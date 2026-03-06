Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень тяжело сделать». Палкин рассказал о мечте, с которой живет Шахтер
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 23:44 |
347
2

«Очень тяжело сделать». Палкин рассказал о мечте, с которой живет Шахтер

Генеральный директор донецкого клуба - о наболевшем

06 марта 2026, 23:44 |
347
2 Comments
«Очень тяжело сделать». Палкин рассказал о мечте, с которой живет Шахтер
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем мечтают все сотрудники клуба.

«Представляете, более 10 лет назад это была наша жизнь, а теперь это наша мечта, потому что наша мечта - вернуться назад. Но сейчас это очень трудно сделать. Но все люди, которые работают в клубе, включая нашего президента Рината Ахметова - мы все мечтаем однажды вернуться в наш город, на наш стадион, потому что это действительно был удивительный стадион.

Это был один из лучших стадионов в Европе, и у нас была средняя посещаемость до 50 000 зрителей каждого матча. А сейчас у нас их - 2000. Поэтому по всем критериям этот стадион - это наша мечта. Это то место, где нам нужно быть, где нам нужно оставаться. И благодаря этой мечте, знаете, мы каким-то образом работаем в этот момент, каким-то образом мы выживаем. Потому что людьми и клубами без мечты трудно управлять», - сказал Палкин в интервью BBC.

Сообщалось, что «Шахтер» может летом остаться без тренера.

По теме:
ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась роскошной фигурой
Тарас МОРОЗ: «Давно не испытывал таких ощущений»
Богдан БУТКО: «Не ожидал такого от Педро Энрике. Моя скорость уже не та»
Шахтер Донецк Сергей Палкин Донбасс Арена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
Футбол | 06 марта 2026, 22:52 0
Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии

В Польше проходит поединок 24-го тура национального чемпионата

Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Бокс | 06 марта 2026, 04:32 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»

Британец – о бое Уордли – Дюбуа

Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Бокс | 06.03.2026, 06:32
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Мрія ) Піде Конопля — у вас у команді взагалі жодного донецького не залишиться. Та навіть не донецьких, а хоча б тих, хто пам'ятає, як виглядала РенатАрена.
Ответить
+1
avk2307
50000 не світить .
Ніхто не знає що там взагалі з стадіоном.
Це довготривала мрія
А 2000 - це реальність.
Хоч як там полковніки з new zeland  не кажуть
Ответить
0
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 8
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем