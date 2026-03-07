Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис назвал европейского тренера, которого без раздумий пригласил бы тренировать киевлян.

– Кого из современных тренеров вы бы без раздумий пригласили тренировать Динамо?

– Юрген Клопп. Вот человек когда-то пришел и сказал, что не ждите от меня чемпионства в первый или второй сезон. Он сказал, что за три года построит команду. Мне этот тренер очень нравится, своей харизмой и поведением.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.