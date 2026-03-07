Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 22:56 |
1597
3

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

07 марта 2026, 22:56 |
1597
3 Comments
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис назвал европейского тренера, которого без раздумий пригласил бы тренировать киевлян.

– Кого из современных тренеров вы бы без раздумий пригласили тренировать Динамо?

– Юрген Клопп. Вот человек когда-то пришел и сказал, что не ждите от меня чемпионства в первый или второй сезон. Он сказал, что за три года построит команду. Мне этот тренер очень нравится, своей харизмой и поведением.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.

По теме:
Заговорил о валидоле. Лидер Полесья поделился прогнозом на игру с Динамо
«Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера
Тренер Оболони: «Он не сразу почувствовал, что получил повреждение»
Игорь Суркис Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07 марта 2026, 09:09 7
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»

Джанлуиджи назвал Касильяса

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 12
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 23:48
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Футбол | 07.03.2026, 17:35
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Футбол | 07.03.2026, 21:51
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AVTO
в ДК одні фізруки. Такм нема жодного тренера який розуміє як будувати команду хоча б на 1 місяць
Ответить
0
SandroKing
Так зачем физруков тренерами ставишь? Возьми тренера и пускай строит 3 года. Но физрук ни за 3 не построит ни за 5.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Юрген Клопп не факт що здогадується про існування такої команди як Динамо Київ і точно не здогадується про існування такої людини як Ігор Суркіс.
Ответить
-2
Популярные новости
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем