ВОЛОШИН: «У Динамо каждый матч решающий. Надо брать очки у Полесья»
Вингер Динамо поделился ожиданиями от матча УПЛ против житомирского клуба
Вингер «Динамо» Назар Волошин поделился ожиданиями от поединка с «Полесьем» в 19-м туре УПЛ, который пройдет 8 марта.
– В каком настроении команда готовится к первому выездному матчу в этом году?
– Настроение очень хорошее. В последних матчах мы побеждали, это очень важно. Максимально настраиваемся на матч с «Полесьем». Наверное, будет тяжелый матч, поэтому нам нужно как следует подготовиться.
– «Полесье» опережает «Динамо» на 4 очка. С учетом этого становится ли этот матч решающим?
– У нас каждый матч – решающий. Нам нужно набирать как можно больше очков и всегда побеждать.
– В «Полесье» есть немало экс-игроков «Динамо», с которыми ты тоже играл – Бущан, Шепелев, Андриевский, арендованный Брагару. Играть против экс-партнеров – какие это ощущения?
– Забавно, что вы когда-то играли вместе за одну команду, а сейчас судьба так сложилась, что выходите на поле за разные команды. Конечно, отношения с ребятами из-за этого не изменились – все мы дружим. Но на поле в составе соперников друзей нет.
– Какие факторы становятся ключевыми в таких решающих матчах?
– Конечно, дисциплина и тактика – это два важных фактора. Особенно дисциплина.
– В прошлом туре «Полесье» выиграло у ЛНЗ. Смотрел ли ты этот матч? Он показательен?
– Не видел эту игру, следил только за результатом. Для нас хорошо, что «Полесье» победило, чтобы мы догоняли конкурентов.
