  4. ВОЛОШИН: «У Динамо каждый матч решающий. Надо брать очки у Полесья»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 21:49 | Обновлено 06 марта 2026, 21:53
Вингер Динамо поделился ожиданиями от матча УПЛ против житомирского клуба

ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер «Динамо» Назар Волошин поделился ожиданиями от поединка с «Полесьем» в 19-м туре УПЛ, который пройдет 8 марта.

– В каком настроении команда готовится к первому выездному матчу в этом году?

– Настроение очень хорошее. В последних матчах мы побеждали, это очень важно. Максимально настраиваемся на матч с «Полесьем». Наверное, будет тяжелый матч, поэтому нам нужно как следует подготовиться.

– «Полесье» опережает «Динамо» на 4 очка. С учетом этого становится ли этот матч решающим?

– У нас каждый матч – решающий. Нам нужно набирать как можно больше очков и всегда побеждать.

– В «Полесье» есть немало экс-игроков «Динамо», с которыми ты тоже играл – Бущан, Шепелев, Андриевский, арендованный Брагару. Играть против экс-партнеров – какие это ощущения?

– Забавно, что вы когда-то играли вместе за одну команду, а сейчас судьба так сложилась, что выходите на поле за разные команды. Конечно, отношения с ребятами из-за этого не изменились – все мы дружим. Но на поле в составе соперников друзей нет.

– Какие факторы становятся ключевыми в таких решающих матчах?

– Конечно, дисциплина и тактика – это два важных фактора. Особенно дисциплина.

– В прошлом туре «Полесье» выиграло у ЛНЗ. Смотрел ли ты этот матч? Он показательен?

– Не видел эту игру, следил только за результатом. Для нас хорошо, что «Полесье» победило, чтобы мы догоняли конкурентов.

Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
