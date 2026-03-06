ВИДЕО. Мини-соревнование. Динамо ведет подготовку к игре УПЛ с Полесьем

Киевское «Динамо» после победы над «Ингульцом» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины сосредоточило свое внимание на следующем матче в Украинской Премьер-лиге. Уже через несколько дней подопечные Игоря Костюка сыграют в гостях против житомирского «Полесья» в 19-м туре чемпионата Украины.

Белo-синие провели очередную тренировку на клубной базе в Вита-Литовской в рамках подготовки к поединку против «Полесья». Тренировка началась с традиционной разминки, которая помогла динамовцам подготовиться к дальнейшим интенсивным нагрузкам.

После разминки футболисты поделились на несколько групп. Вратари отдельно выполняли комплекс упражнений под наблюдением тренеров, а полевые игроки были распределены на три группы. Каждая из трех групп должна была завершить комбинацию пасов голом в маленькие ворота. Победу в этом мини-соревновании одерживала команда, которая первой забьет десять голов.

После этого игроки были заново распределены на три группы для выполнения следующих упражнений. В ходе этого сегмента две группы отрабатывали игровые сценарии, а тем временем третья группа занималась под наблюдением Мацея Кендзьорека. Время от времени футболисты менялись местами.

Далее бело-синие поделились на две команды и сыграли двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера. В напряженной борьбе минимальную победу одержала команда, которая играла в манишках оранжевого цвета. По завершении тренировки на футбольном поле динамовцы перешли к занятиям в тренажерном зале.

Матч 19-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Полесьем» и «Динамо» состоится в воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток главного арбитра Николая Балакіна прозвучит в 18:00.

