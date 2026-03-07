Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 21:21 |
2019
2

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность

07 марта 2026, 21:21 |
2019
2 Comments
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
УПЛ. Полтава - Кудровка

В матче чемпионата Украины по футболу 2025/26 между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность на букмекерском рынке.

По информации источника, во время игры в азиатских букмекерских конторах в лайве было поставлено около 450 тысяч долларов на победу «Кудровки» с коэффициентом 1,85.

Такие большие объемы ставок на один результат выглядят необычно и уже привлекли внимание людей, которые отслеживают ситуацию на беттинг-рынке. Из-за этого возникли подозрения о возможном договорном характере поединка.

По теме:
Тренер Оболони: «Он не сразу почувствовал, что получил повреждение»
Игрок Эпицентра: «С Колосом сыграли на одном дыхании»
Основной вратарь команды УПЛ рискует пропустить матч с Динамо
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Полтава - Кудровка договорные матчи ставки
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 12
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07 марта 2026, 17:37 36
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Футбол | 07.03.2026, 21:59
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
де там написано шо ставка в доларах?
може то юані, чи єна, чи тугрики?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 14
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем