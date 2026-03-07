Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

В матче чемпионата Украины по футболу 2025/26 между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность на букмекерском рынке.

По информации источника, во время игры в азиатских букмекерских конторах в лайве было поставлено около 450 тысяч долларов на победу «Кудровки» с коэффициентом 1,85.

Такие большие объемы ставок на один результат выглядят необычно и уже привлекли внимание людей, которые отслеживают ситуацию на беттинг-рынке. Из-за этого возникли подозрения о возможном договорном характере поединка.