Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность
В матче чемпионата Украины по футболу 2025/26 между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность на букмекерском рынке.
По информации источника, во время игры в азиатских букмекерских конторах в лайве было поставлено около 450 тысяч долларов на победу «Кудровки» с коэффициентом 1,85.
Такие большие объемы ставок на один результат выглядят необычно и уже привлекли внимание людей, которые отслеживают ситуацию на беттинг-рынке. Из-за этого возникли подозрения о возможном договорном характере поединка.
