Чемпионат мира
06 марта 2026, 21:40 | Обновлено 06 марта 2026, 21:43
Украина – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча квалификации к чемпионату мира

Украина – Испания. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Женская сборная Украины в турецкой Анталье проведёт второй матч квалификации чемпионата мира-2027. Соперником «сине-жёлтых» станет сборная Испании. Матч будет сыгран 7 марта в 19:00.

В первом туре украинская команда уступила Англии со счётом 1:6. Единственный мяч в составе сборной Украины забила Яна Калинина. Теперь подопечных Андрущак ждёт ещё одно серьёзное испытание – встреча с испанками, которые также входят в число мировых лидеров женского футбола.

Сборная Испании начала квалификацию уверенной победой над Исландией – 3:0. При этом подготовка к выезду в Турцию на матч с Украиной сопровождалась неопределённостью: испанская команда долго откладывала поездку из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В итоге решение было принято лишь недавно, и матч всё же состоится.

К игре испанки подходят практически в боевом составе. Костяк команды составляют футболистки «Барселоны» – одного из сильнейших клубов мира. Единственной заметной потерей станет отсутствие лидера сборной Айтаны Бонмати: обладательница «Золотого мяча» сломала ногу в декабре, перенесла операцию и выбыла примерно на пять месяцев. У нашей сборной также есть проблемы. В матче с Англией уже на четвертой минуте получила травму Николь Козлова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания, за которой можно следить на украинской версии сайта.

