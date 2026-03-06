Новички клуба Первой лиги попали в лазарет

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Пробой» начал заключительный этап подготовки ко второй части сезона.

Седьмого марта городенковцы проведут спарринг с «Агробизнесом», 10 марта – с «Буковиной» и 12 марта – с «Пробоем-2», выступающим в любительском чемпионате Ивано-Франковской области.

По имеющейся информации, главный тренер Владимир Ковалюк пока по разным причинам может рассчитывать лишь на 16 футболистов. Ближе всего к возвращению после травмы находится лидер нападения Богдан Оринчак, тогда как «зимние» новички Максим Гирный, Андрей Ляшенко, Роман Белый – травмированы. Поэтому городенковцы прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна заявить еще 1-2 новичков.

В настоящее время «Пробой» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 16 очков, и 22 марта проведет дома календарный матч с «Металлистом».

