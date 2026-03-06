Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 марта 2026, 20:38 |
Новички клуба Первой лиги попали в лазарет

В строю в «Пробое» лишь 16 футболистов

Новички клуба Первой лиги попали в лазарет
НК Пробой

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Пробой» начал заключительный этап подготовки ко второй части сезона.

Седьмого марта городенковцы проведут спарринг с «Агробизнесом», 10 марта – с «Буковиной» и 12 марта – с «Пробоем-2», выступающим в любительском чемпионате Ивано-Франковской области.

По имеющейся информации, главный тренер Владимир Ковалюк пока по разным причинам может рассчитывать лишь на 16 футболистов. Ближе всего к возвращению после травмы находится лидер нападения Богдан Оринчак, тогда как «зимние» новички Максим Гирный, Андрей Ляшенко, Роман Белый – травмированы. Поэтому городенковцы прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна заявить еще 1-2 новичков.

В настоящее время «Пробой» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 16 очков, и 22 марта проведет дома календарный матч с «Металлистом».

Ранее стало известно, кто еще покинул расположение «Черноморца».

Пробой Городенка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма Максим Гирный Богдан Оринчак Андрей Ляшенко Роман Белый инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
