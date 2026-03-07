Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков тренируется в общей группе перед принципиальным матчем чемпионата.

Украинский хавбек принял участие в подготовке команды на базе клуба и работал без ограничений, несмотря на недавние проблемы со спиной. Тренировка проходила под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Следующий поединок «Бенфика» проведет против Порту в 25-м туре чемпионата Примейра-лига Португалии. Матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.

Таким образом, украинский полузащитник подходит в кондициях перед матчем сборной Украины против Швеции, который состоится 26 марта.