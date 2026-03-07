Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Судаков возобновил полноценные тренировки
Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков тренируется в общей группе перед принципиальным матчем чемпионата.
Украинский хавбек принял участие в подготовке команды на базе клуба и работал без ограничений, несмотря на недавние проблемы со спиной. Тренировка проходила под руководством главного тренера Жозе Моуринью.
Следующий поединок «Бенфика» проведет против Порту в 25-м туре чемпионата Примейра-лига Португалии. Матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.
Таким образом, украинский полузащитник подходит в кондициях перед матчем сборной Украины против Швеции, который состоится 26 марта.
Ребров його повинен перевірити. Він і так нет дуже то виступав за Бенфіку.Мені здається на лавку не більше гравець для збірної