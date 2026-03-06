Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 16:53 | Обновлено 06 марта 2026, 17:23
РУБЧИНСКИЙ: «Никакой конкретной информации про Карпаты у меня нет»

Полузащитник Динамо опроверг информацию о возможном трансфере

РУБЧИНСКИЙ: «Никакой конкретной информации про Карпаты у меня нет»
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский опроверг информацию, что он может оказаться во львовских Карпатах:

«Карпаты? Мне об этом ничего не известно, никакой конкретной информации у меня нет. Я – игрок Динамо. То, что пишут – то пишут.

Я готов к борьбе за место в Динамо. Но если, например, тренер совсем не видит меня в этой команде, тогда, возможно, лучше уйти туда, где я смогу получать больше игрового времени.

Предлагали ли перейти воспитанники Динамо в других клубах? Нет, ничего такого не было. Я просто общаюсь с некоторыми ребятами, но это больше дружеские переписки или звонки – и все. Никаких таких шуток или приглашений.

Я не считаю, что полностью реализовал свой потенциал. Мне же не 30 лет, мне всего 24, у меня еще много времени впереди. Главное – чтобы было здоровье. Если буду стабильно играть, думаю, результаты еще будут лучше.

Будущее? Чемпионатов много интересных. Топ-5 все по-своему интересны. Где-то более агрессивный футбол, где-то более техничный, как, например, в Испании. Никогда не знаешь, где можешь оказаться через год, пять или десять».

Динамо Киев трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
