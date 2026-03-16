Динамо включило в заявку талантливого футболиста

Действующий чемпион Украины киевское «Динамо» внесло в заявку на текущий сезон молодого защитника и воспитанника детско-юношеской спортивной школы Тимофея Паринова.

Футболист 2009 года рождения официально заявлен по списку Б, который используется для резервных игроков клуба.

Ранее появилась информация, что нападающий киевского «Динамо» Кирилл Токар был исключен из заявки первой команды на сезон 2025/26. 17-летний футболист так и не получил шанса закрепиться в составе «бело-синих» и провел только три игры за U-19.