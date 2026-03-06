Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»

Шахтер в непростом гостевом матче УПЛ обыграл Александрию со счетом 1:0. Защитник Ефим Конопля отметил, что у команды бывают проблемы с реализацией моментов.

«Был непростой матч, потому что все на нас настраиваются очень серьезно. И всегда приятно побеждать в таких матчах и доказывать, что мы – команда топ-уровня в нашей стране. Соперник вышел 5-3-2, очень защитная тактика».

«Забиваем во вторых таймах? С реализацией нужно работать. Вот как Полесье играло с ЛНЗ: три удара – три гола. Нам нужно так подходить к делу, потому что не хватает реализации и точности в решающих моментах».

«Лига конференций? Еще не разбирали Лех. Сперва тур УПЛ, а уже завтра начнем готовиться», – сказал Конопля.

Шахтер лидирует в УПЛ.