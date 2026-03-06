Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 16:59 | Обновлено 06 марта 2026, 17:17
508
8

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»

Защитник отметил не лучшую реализацию моментов

06 марта 2026, 16:59 | Обновлено 06 марта 2026, 17:17
508
8 Comments
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
ФК Шахтер

Шахтер в непростом гостевом матче УПЛ обыграл Александрию со счетом 1:0. Защитник Ефим Конопля отметил, что у команды бывают проблемы с реализацией моментов.

«Был непростой матч, потому что все на нас настраиваются очень серьезно. И всегда приятно побеждать в таких матчах и доказывать, что мы – команда топ-уровня в нашей стране. Соперник вышел 5-3-2, очень защитная тактика».

«Забиваем во вторых таймах? С реализацией нужно работать. Вот как Полесье играло с ЛНЗ: три удара – три гола. Нам нужно так подходить к делу, потому что не хватает реализации и точности в решающих моментах».

«Лига конференций? Еще не разбирали Лех. Сперва тур УПЛ, а уже завтра начнем готовиться», – сказал Конопля.

Шахтер лидирует в УПЛ.

По теме:
КОРОБОВ: «Очень хорошо, что в Динамо такой хороший микроклимат»
РУБЧИНСКИЙ: «Никакой конкретной информации про Карпаты у меня нет»
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перфоманс судьи»
Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Ефим Конопля
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 06 марта 2026, 12:32 10
Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина в двух сетах одолела Панну Удварди в матче третьего раунда в Турции

ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06 марта 2026, 08:29 6
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое

Соперником украинца станет Вильмер Барон

Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук
Футбол | 06.03.2026, 15:24
Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук
Фонсека отреагировал на поражения Лиона в матче, где забил Яремчук
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06.03.2026, 01:22
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Футбол | 05.03.2026, 20:10
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петро
Рудий сєпар єфім
Ответить
+1
u6464u
Полісся ,  , , ні дай Боже , краще тоді зникнути.
Ответить
0
Перець
Форма у Шахтаря це щось
Ответить
0
ZANREGENT
Думаю с кем то из пары Полесье/ЛНЗ Шахтёр очки потеряет,а то и с обоими. А ещё Колос есть.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Он хотел сказать, что Полесье будет играть против Динамо, как Бавария против Оболони (перевод).
Ответить
-1
Перший Серед Рівних в бані
Із того Полісся післязавтра буде тільки пір'я летіти. Поки ви мучитеся 90 хвилин із найгіршими командами УПЛ, Динамо винесе це Полісся вперед ногами.
Ответить
-2
Популярные новости
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 15
Другие виды
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 7
Биатлон
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
05.03.2026, 07:52 9
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем