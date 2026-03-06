ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Пытался подпевать перед матчем УПЛ
Перед матчем чемпионата Украины между Александрией и Шахтером (0:1) многих удивил африканский форвард гостей Лассина Траоре.
Игрок сборной Буркина-Фасо положил руку на сердце и явно подпевал гимну Украины.
Траоре, который недавно восстановился после очередной травмы, в трех встречах второй половины сезона УПЛ забил четыре гола.
Известно, что контракт игрока завершается по итогам сезона, а Шахтер на этот момент не продлил соглашение с Траоре.
🙌 Лассіна Траоре 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2026
🙏 Нападник під час виконання Гімну України 🇺🇦#Shakhtar #Україна #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/W1Rc0YMwP3
