Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 15:42
1

ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины

Пытался подпевать перед матчем УПЛ

ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Перед матчем чемпионата Украины между Александрией и Шахтером (0:1) многих удивил африканский форвард гостей Лассина Траоре.

Игрок сборной Буркина-Фасо положил руку на сердце и явно подпевал гимну Украины.

Траоре, который недавно восстановился после очередной травмы, в трех встречах второй половины сезона УПЛ забил четыре гола.

Известно, что контракт игрока завершается по итогам сезона, а Шахтер на этот момент не продлил соглашение с Траоре.

Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Лассина Траоре
