ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины

Перед матчем чемпионата Украины между Александрией и Шахтером (0:1) многих удивил африканский форвард гостей Лассина Траоре.

Игрок сборной Буркина-Фасо положил руку на сердце и явно подпевал гимну Украины.

Траоре, который недавно восстановился после очередной травмы, в трех встречах второй половины сезона УПЛ забил четыре гола.

Известно, что контракт игрока завершается по итогам сезона, а Шахтер на этот момент не продлил соглашение с Траоре.