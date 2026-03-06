Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»

Александрия в напряженном матче чемпионата Украины на своем поле уступила Шахтеру со счетом 0:1. Игру прокомментировал наставник хозяев Кирилл Нестеренко.

«Очень сложно с таким Шахтером играть. Это лидер, и они остались единственной украинской командой в еврокубках. И мы им желаем успеха. Делали все, чтобы взять очки. Не было задачи обороняться низким блоком, но Шахтер просто вдавливает тебя, поэтому приходится играть на контратаках».

«Удар в штангу? Лучший нас момент в матче. Нужно больше моментов, чтобы набирать очки. Есть проблемы с травмами, есть проблемы в обороне».

«Хочу поблагодарить болельщиков. Много грязи на нас льется, но мы вместе – игроки, клуб и наши фанаты», – сказал Нестеренко.

Команда находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.