Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 15:31 | Обновлено 06 марта 2026, 15:47
257
2

Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»

Нестеренко оценил поражение от Шахтера

06 марта 2026, 15:31 | Обновлено 06 марта 2026, 15:47
257
2 Comments
Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»
ФК Александрия

Александрия в напряженном матче чемпионата Украины на своем поле уступила Шахтеру со счетом 0:1. Игру прокомментировал наставник хозяев Кирилл Нестеренко.

«Очень сложно с таким Шахтером играть. Это лидер, и они остались единственной украинской командой в еврокубках. И мы им желаем успеха. Делали все, чтобы взять очки. Не было задачи обороняться низким блоком, но Шахтер просто вдавливает тебя, поэтому приходится играть на контратаках».

«Удар в штангу? Лучший нас момент в матче. Нужно больше моментов, чтобы набирать очки. Есть проблемы с травмами, есть проблемы в обороне».

«Хочу поблагодарить болельщиков. Много грязи на нас льется, но мы вместе – игроки, клуб и наши фанаты», – сказал Нестеренко.

Команда находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.

По теме:
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
ВИДЕО. Гол Лассины Траоре помог Шахтеру выйти вперед в матче с Александрией
Кирилл Нестеренко Александрия Александрия - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06 марта 2026, 00:32 4
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе

Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц

Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Футбол | 06 марта 2026, 08:55 12
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо

Киевляне должны выиграть кубок и финишировать в топ-3

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06.03.2026, 08:03
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»
Футбол | 06.03.2026, 15:14
Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»
Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr
Підіймайтесь вже із дна таблиці, склад команди далеко не із найгірших 😌
Ответить
0
_ Moore
конкретніше за бруд! Так, поле брудне, і Оболоні хотіли таке брудне і нездале  підсунути - а ще що?
Ответить
0
Популярные новости
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 15
Другие виды
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 12
Биатлон
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 17
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем