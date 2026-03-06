Виталий ТИЩЕНКО: «К матчу с Прикарпатьем будем готовы на 100%»

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 марта, один из лидеров Первой лиги в товарищеском матче со счетом 3:1 обыграл аматорский ФК «Брацлав». Полузащитник «Левого Берега» Виталий Тищенко поделился впечатлениями о спарринге и рассказал о ходе сборов.

«В матчах с менее статусными соперниками пропускаем в основном первыми на этих сборах. Возможно, сказывается недооценка в течение первых минут. К счастью, уже минуты с 20 начинаем играть на полную мощность. Мы работали в двукратном режиме, поэтому это не могло не отразиться на состоянии команды. Легкости в ногах не было, но нам важно демонстрировать свой максимум готовности уже в официальных матчах. На сборах должны работать, работать и еще раз работать.

Было заметно, что игроки Брацлава хотели проявить себя на фоне более статусного соперника. Каждый хочет тренироваться и играть в условиях, созданных в Левом Береге. Я вышел на поле уже во второй половине встречи. Тренер акцентировал внимание на том, что нужно атаковать и продолжать оказывать давление на защиту соперников. После первого тайма настроение у команды изменилось. Все получились заряженными и с большой мотивацией добиться победного результата. Важно, что удалось забить и выиграть.

Считаю, что сейчас команда хорошо подготовлена. В течение двух месяцев работаем и находимся в оптимальных кондициях. К первому матчу с Прикарпатье будем готовы на 100%. Сейчас нас ждут матчи с Полесьем и Динамо. Такие спарринги позволяют проверить свою готовность. Уверен, что сможем доказать, что Левый Берег может играть и побеждать даже таких именитых соперников», – сказал Виталий Тищенко.