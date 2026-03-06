Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ТИЩЕНКО: «К матчу с Прикарпатьем будем готовы на 100%»
Украина. Первая лига
06 марта 2026, 12:07 |
73
0

Виталий ТИЩЕНКО: «К матчу с Прикарпатьем будем готовы на 100%»

Полузащитник «Левого Берега» прокомментировал результат спарринга с ФК «Брацлав»

06 марта 2026, 12:07 |
73
0
Виталий ТИЩЕНКО: «К матчу с Прикарпатьем будем готовы на 100%»
ФК Левый Берег. Виталий Тищенко

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 марта, один из лидеров Первой лиги в товарищеском матче со счетом 3:1 обыграл аматорский ФК «Брацлав». Полузащитник «Левого Берега» Виталий Тищенко поделился впечатлениями о спарринге и рассказал о ходе сборов.

«В матчах с менее статусными соперниками пропускаем в основном первыми на этих сборах. Возможно, сказывается недооценка в течение первых минут. К счастью, уже минуты с 20 начинаем играть на полную мощность. Мы работали в двукратном режиме, поэтому это не могло не отразиться на состоянии команды. Легкости в ногах не было, но нам важно демонстрировать свой максимум готовности уже в официальных матчах. На сборах должны работать, работать и еще раз работать.

Было заметно, что игроки Брацлава хотели проявить себя на фоне более статусного соперника. Каждый хочет тренироваться и играть в условиях, созданных в Левом Береге. Я вышел на поле уже во второй половине встречи. Тренер акцентировал внимание на том, что нужно атаковать и продолжать оказывать давление на защиту соперников. После первого тайма настроение у команды изменилось. Все получились заряженными и с большой мотивацией добиться победного результата. Важно, что удалось забить и выиграть.

Считаю, что сейчас команда хорошо подготовлена. В течение двух месяцев работаем и находимся в оптимальных кондициях. К первому матчу с Прикарпатье будем готовы на 100%. Сейчас нас ждут матчи с Полесьем и Динамо. Такие спарринги позволяют проверить свою готовность. Уверен, что сможем доказать, что Левый Берег может играть и побеждать даже таких именитых соперников», – сказал Виталий Тищенко.

По теме:
Волевая победа. Левый Берег в спарринге обыграл Брацлав
Четвертьфиналист Кубка Украины в спарринге проиграл тернопольской Ниве
Проверка сил. Агробизнес и Прикарпатье провели товарищеский матч
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Футбол | 06 марта 2026, 08:55 12
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо

Киевляне должны выиграть кубок и финишировать в топ-3

Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06 марта 2026, 00:32 3
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе

Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц

Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Футбол | 06.03.2026, 11:41
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 22
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
05.03.2026, 07:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем