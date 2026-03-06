Волевая победа. Левый Берег в спарринге обыграл Брацлав
Матч «Левый Берег» – «Брацлав» завершился со счетом 3:1
«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 марта, команда Александра Рябоконя провела товарищеский матч с клубом «Брацлав».
«Левый Берег» пропустил первым. Уже на 5-й минуте «Брацлав» повел в счете, реализовав пенальти.
Подопечные Александра Рябоконя отыгрались на 29-й минуте. А после перерыва дубль Романа Гереша принес победу «Левому Берегу».
Товарищеский матч. Стадион «Левый Берег». 5 марта
«Левый Берег» (Киев) – «Брацлав» – 3:1
Голы: Диего (29), Гереш (47, 77) – Корешков (5, пен.)
«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимив, Самар, Сидней, Банада, Диего, В.Волошин, Воробчак, Шастал, Н.Волошин.
«Левый Берег» (2 тайм): Домолега, Котуха, Коваленко, Швец, Астахов, Тищенко, Чепурный, Галоян, Венделл, Калинин, Гереш.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер выбрал защитников сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции
«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра