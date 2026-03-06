Волевая победа. Левый Берег в спарринге обыграл Брацлав

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 марта, команда Александра Рябоконя провела товарищеский матч с клубом «Брацлав».

«Левый Берег» пропустил первым. Уже на 5-й минуте «Брацлав» повел в счете, реализовав пенальти.

Подопечные Александра Рябоконя отыгрались на 29-й минуте. А после перерыва дубль Романа Гереша принес победу «Левому Берегу».

Товарищеский матч. Стадион «Левый Берег». 5 марта

«Левый Берег» (Киев) – «Брацлав» – 3:1

Голы: Диего (29), Гереш (47, 77) – Корешков (5, пен.)

«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимив, Самар, Сидней, Банада, Диего, В.Волошин, Воробчак, Шастал, Н.Волошин.

«Левый Берег» (2 тайм): Домолега, Котуха, Коваленко, Швец, Астахов, Тищенко, Чепурный, Галоян, Венделл, Калинин, Гереш.

Видео голов и обзор матча