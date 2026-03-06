Украинский тренер прогнозирует сенсацию в матче Александрия – Шахтер

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Александрия – Шахтер в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Александрия – Шахтер. Подопечные Арды Турана набрали ход, вернувшись во главу угла, а ребята Кирилла Нестеренко пока не могут найти свою игру. Возможна ли сенсация в этой игре?

– Психологическое состояние Александрии сейчас, действительно, не самое лучшее. Они потерпели два поражения подряд, но и не сказал бы, что Шахтер сейчас «на ходу». Сейчас они много думают о предстоящем матче Лиги конференций.

У Александрии есть шанс зацепиться за турнирные очки в этом матче. Я бы сказал, что будет ничья или победа Шахтера в один мяч, – сказал Ковалец.

Матч Александрия – Шахтер состоится в пятницу, 6 марта. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.