  4. Украинский тренер прогнозирует сенсацию в матче Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 11:18 |
Украинский тренер прогнозирует сенсацию в матче Александрия – Шахтер

Сергей Ковалец ожидает интересной игры

ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Александрия – Шахтер в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Александрия – Шахтер. Подопечные Арды Турана набрали ход, вернувшись во главу угла, а ребята Кирилла Нестеренко пока не могут найти свою игру. Возможна ли сенсация в этой игре?

– Психологическое состояние Александрии сейчас, действительно, не самое лучшее. Они потерпели два поражения подряд, но и не сказал бы, что Шахтер сейчас «на ходу». Сейчас они много думают о предстоящем матче Лиги конференций.

У Александрии есть шанс зацепиться за турнирные очки в этом матче. Я бы сказал, что будет ничья или победа Шахтера в один мяч, – сказал Ковалец.

Матч Александрия – Шахтер состоится в пятницу, 6 марта. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Сергей Ковалец Александрия Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
