Украинец разорвал контракт с клубом УПЛ из-за нехватки игрового времени

Полузащитник Оболони Максим Третьяков рассказал об уходе из расположения Колоса из Ковалевки. Футболист объяснил свое неожиданное решение.

– Когда стало ясно, что твоя роль в Колосе сводится ко второму плану?

– Когда твое игровое время сокращается, это бьет по твоей уверенности. Во время сезона возникает большая разница в плане готовности между играющими в старте ребятами и теми, кто играет меньше. Все в комплексе побудило вести переговоры с клубом о расторжении контракта, – сказал Третьяков.

Перед стартом второй части сезона Украинской Премьер-лиги Максим перебрался в расположение киевской Оболони и уже успел дебютировать за «пивоваров» в матче с Рухом (1:0).