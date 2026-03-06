Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 08:34 | Обновлено 06 марта 2026, 09:16
Украинец разорвал контракт с клубом УПЛ из-за нехватки игрового времени

Максим Третьяков рассказал об уходе из расположения Колоса из Ковалевки

ФК Оболонь Киев. Максим Третьяков

Полузащитник Оболони Максим Третьяков рассказал об уходе из расположения Колоса из Ковалевки. Футболист объяснил свое неожиданное решение.

– Когда стало ясно, что твоя роль в Колосе сводится ко второму плану?

– Когда твое игровое время сокращается, это бьет по твоей уверенности. Во время сезона возникает большая разница в плане готовности между играющими в старте ребятами и теми, кто играет меньше. Все в комплексе побудило вести переговоры с клубом о расторжении контракта, – сказал Третьяков.

Перед стартом второй части сезона Украинской Премьер-лиги Максим перебрался в расположение киевской Оболони и уже успел дебютировать за «пивоваров» в матче с Рухом (1:0).

Максим Третьяков Колос Ковалевка Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
