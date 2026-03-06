Украинец разорвал контракт с клубом УПЛ из-за нехватки игрового времени
Максим Третьяков рассказал об уходе из расположения Колоса из Ковалевки
Полузащитник Оболони Максим Третьяков рассказал об уходе из расположения Колоса из Ковалевки. Футболист объяснил свое неожиданное решение.
– Когда стало ясно, что твоя роль в Колосе сводится ко второму плану?
– Когда твое игровое время сокращается, это бьет по твоей уверенности. Во время сезона возникает большая разница в плане готовности между играющими в старте ребятами и теми, кто играет меньше. Все в комплексе побудило вести переговоры с клубом о расторжении контракта, – сказал Третьяков.
Перед стартом второй части сезона Украинской Премьер-лиги Максим перебрался в расположение киевской Оболони и уже успел дебютировать за «пивоваров» в матче с Рухом (1:0).
