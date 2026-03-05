Легенда Шахтера Степаненко принял неожиданное решение о будущем

Полузащитник Тарас Степаненко, который недавно присоединился к «Колосу» из Ковалевки, начал готовиться к жизни после завершения футбольной карьеры. По информации журналиста Игоря Бурбаса, 36-летний футболист начал агентскую деятельность.

Сообщается, что Степаненко стал соучредителем футбольного агентства и уже помог с первым трансфером. Речь идет о переходе 18-летнего футболиста из Руанды Давида Нийоя в «Верес» из Ровно.

Партнерами Степаненко в новом бизнесе стали бывший защитник «Шахтер» Донецк и сборной Украины Сергей Кривцов, а также футбольный агент Максим Мелиганич, который имеет соответствующую лицензию и ранее работал в агентстве ProStar.