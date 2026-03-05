Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 22:22 | Обновлено 05 марта 2026, 22:30
Легенда Шахтера Степаненко принял неожиданное решение о будущем

Футболист «Колоса» начал агентскую деятельность

УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник Тарас Степаненко, который недавно присоединился к «Колосу» из Ковалевки, начал готовиться к жизни после завершения футбольной карьеры. По информации журналиста Игоря Бурбаса, 36-летний футболист начал агентскую деятельность.

Сообщается, что Степаненко стал соучредителем футбольного агентства и уже помог с первым трансфером. Речь идет о переходе 18-летнего футболиста из Руанды Давида Нийоя в «Верес» из Ровно.

Партнерами Степаненко в новом бизнесе стали бывший защитник «Шахтер» Донецк и сборной Украины Сергей Кривцов, а также футбольный агент Максим Мелиганич, который имеет соответствующую лицензию и ранее работал в агентстве ProStar.

Колос Ковалевка Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига футбольные агенты Сергей Кривцов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
