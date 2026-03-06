Дональд ТРАМП: «Думаю, он лучше Пеле. Мы любим победителей»
Дональд сравнил Месси и Пеле
Легендарный аргентинский форвард и обладатель восьми Золотых мячей Лионель Месси впервые в жизни встретился с Дональдом Трампом.
5 марта Месси, Луис Суарес и другие игроки Интер Майами прибыли в честь президента Соединенных Штатов Америки в Белый дом.
«Я не знаю, возможно, ты лучше Пеле. Кто лучше? – обратился Трамп к публике. – Думаю, он лучше. Мы любим чемпионов. Мы любим победителей», – сказал Дональд.
Напомним, 6 декабря 2025 года Интер Майами обыграл Ванкувер Вайткепс (3:1) и впервые в истории получил Кубок MLS.
