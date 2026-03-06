Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дональд ТРАМП: «Думаю, он лучше Пеле. Мы любим победителей»
Major League Soccer
06 марта 2026, 08:18 | Обновлено 06 марта 2026, 09:16
860
0

Дональд ТРАМП: «Думаю, он лучше Пеле. Мы любим победителей»

Дональд сравнил Месси и Пеле

06 марта 2026, 08:18 | Обновлено 06 марта 2026, 09:16
860
0
Дональд ТРАМП: «Думаю, он лучше Пеле. Мы любим победителей»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Легендарный аргентинский форвард и обладатель восьми Золотых мячей Лионель Месси впервые в жизни встретился с Дональдом Трампом.

5 марта Месси, Луис Суарес и другие игроки Интер Майами прибыли в честь президента Соединенных Штатов Америки в Белый дом.

«Я не знаю, возможно, ты лучше Пеле. Кто лучше? – обратился Трамп к публике. – Думаю, он лучше. Мы любим чемпионов. Мы любим победителей», – сказал Дональд.

Напомним, 6 декабря 2025 года Интер Майами обыграл Ванкувер Вайткепс (3:1) и впервые в истории получил Кубок MLS.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси вручил Дональду Трампу особенные подарки
Совладелец Интер Майами: «МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»
Лионель Месси Дональд Трамп Интер Майами Пеле Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05 марта 2026, 17:33 23
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026

Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…

Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»
Футбол | 06 марта 2026, 09:12 2
Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»
Саленко дал прогноз на матч Полесье – Динамо: «Учитывая текущую ситуацию»

Олег прогнозирует результативную ничью

ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбол | 06.03.2026, 07:35
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Футбол | 05.03.2026, 12:09
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 12
Другие виды
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 11
Биатлон
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 13
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем