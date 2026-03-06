Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ
Матч 20-го тура между командами Динамо и Оболонь пройдет 13 марта в 18:00
Киевское Динамо следующий домашний матч Украинской Премьер-лиге проведет в пятницу, 13 марта.
В матче 20-го тура чемпионата Украины бело-синие сыграют против другой столичной команды – «Оболони».
Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.
Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 500, 800 и 1000 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. У «Динамо» есть разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц
Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами