Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ

Киевское Динамо следующий домашний матч Украинской Премьер-лиге проведет в пятницу, 13 марта.

В матче 20-го тура чемпионата Украины бело-синие сыграют против другой столичной команды – «Оболони».

Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 500, 800 и 1000 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. У «Динамо» есть разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.