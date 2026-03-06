Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 06:47 | Обновлено 06 марта 2026, 07:00
Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ

Матч 20-го тура между командами Динамо и Оболонь пройдет 13 марта в 18:00

ФК Динамо Киев

Киевское Динамо следующий домашний матч Украинской Премьер-лиге проведет в пятницу, 13 марта.

В матче 20-го тура чемпионата Украины бело-синие сыграют против другой столичной команды – «Оболони».

Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 500, 800 и 1000 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. У «Динамо» есть разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

финансы билеты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо Киев Динамо - Оболонь
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
